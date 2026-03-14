Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Trump) ετοιμάζεται φέρεται να εισπράξει 10 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, ως μέρος μιας συμφωνίας για τη δημιουργία μιας ελεγχόμενης από τις ΗΠΑ εκδοχής του TikTok.

Τα 10 δισ. δολάρια, τα οποία η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ως ένα είδος «τέλους συναλλαγής», θα καταβληθούν από τους φιλικούς προς την κυβέρνηση επενδυτές που ανέλαβαν τον έλεγχο των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία, ByteDance, σύμφωνα με ρεπορτάζ που πρωτοεμφανίστηκε στη Wall Street Journal.

Οι επενδυτές στη δημοφιλή εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνουν την εταιρεία λογισμικού Oracle, την MGX (επενδυτική εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και την εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Silver Lake. Αυτές οι οντότητες, μαζί με άλλους υποστηρικτές, κατέβαλαν 2,5 δισ. δολάρια στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών όταν έκλεισε η συμφωνία τον Ιανουάριο και πρόκειται να πραγματοποιήσουν περαιτέρω πληρωμές σε αυτή την ασυνήθιστη διευθέτηση μέχρι το συνολικό ποσό να φτάσει τα 10 δισ. δολάρια.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν μια «τρομερή προμήθεια-συν -την αποκαλώ προμήθεια-συν- μόνο και μόνο επειδή έκαναν τη συμφωνία, και δεν θέλω να το πετάξω αυτό από το παράθυρο». Ο πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τον Σεπτέμβριο εγκρίνοντας τη συμφωνία, εν μέσω ανησυχιών και από τα δύο κόμματα ότι η κινεζική ιδιοκτησία του TikTok αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια, δεδομένης της δημοτικότητας της πλατφόρμας μεταξύ των Αμερικανών.

«Ανήκει σε Αμερικανούς, και μάλιστα πολύ εξελιγμένους Αμερικανούς», δήλωσε ο Τραμπ κατά την υπογραφή του διατάγματος. «Αυτό θα λειτουργεί υπό αμερικανική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα».

Το να εισπράττει μια κυβέρνηση τέλος συναλλαγής για μια συμφωνία μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά σπάνιο, και το ποσό των 10 δισ. δολαρίων φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από το μερίδιο περίπου 1% που παίρνουν οι επενδυτικοί τραπεζίτες σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο JD Vance δήλωσε ότι η αμερικανική εκδοχή του TikTok αποτιμάται σε περίπου 14 δισ. δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι το τέλος που εισπράττει η κυβέρνηση πλησιάζει το 70% της συμφωνίας.

Βάσει της συμφωνίας, το TikTok θα μπορεί να λειτουργεί πλήρως στις ΗΠΑ, αν και οι επενδυτές θα πρέπει να μοιράζονται τα κέρδη με την ByteDance.

Το τέλος συναλλαγής είναι η τελευταία ασυνήθιστη εμπλοκή της κυβέρνησης Τραμπ στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης μεριδίων σε εταιρείες όπως η Intel και η USA Rare Earth (εταιρεία εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών).

Ο ίδιος ο Τραμπ λάνσαρε το δικό του κρυπτονόμισμα ενώ βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο, με τους επενδυτές στο εγχείρημα να λαμβάνουν πρόσφατα την προσφορά για «εγγυημένη άμεση πρόσβαση» στον πρόεδρο έναντι 5 εκατ. δολαρίων. Επιπλέον, το Σάββατο, το Atlantic ανέφερε ότι ο προσωπικός αριθμός τηλεφώνου του Τραμπ πωλείται σε διευθύνοντες συμβούλους μαζί με επενδυτές κρυπτονομισμάτων - και δημοσιογράφοι ανταλλάσσουν τον αριθμό με εκείνους άλλων παγκόσμιων ηγετών.

Πηγή: skai.gr

