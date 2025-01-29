Φιντάν: Ο Μεσαίος Διάδρομος η πιο αξιόπιστη εμπορική οδός μεταξύ Ασίας και Ευρώπης

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τόνισε την Τετάρτη τον ζωτικό ρόλο του Μεσαίου Διαδρόμου ως στρατηγικής και αποτελεσματικής εμπορικής οδού που συνδέει την Ασία και την Ευρώπη.

«Οι προκλήσεις έδειξαν ότι η Κεντρική Ασία, η Κασπία Θάλασσα, ο Καύκασος ​​και η Τουρκία - συγκεκριμένα ο Μεσαίος Διάδρομος - προσφέρουν την πιο αξιόπιστη και οικονομική οδό για το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης», δήλωσε ο Φιντάν κατά την έναρξη της δεύτερης τριμερούς συνάντηση των υπουργείων Εξωτερικών, Μεταφορών και Εμπορίου της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και του Ουζμπεκιστάν.

Ο Φιντάν σημείωσε ότι οι διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού μετά την παγκόσμια πανδημία και οι συγκρούσεις που ξέσπασαν στην περιοχή έχουν κλονίσει τους θεμελιώδεις πυλώνες του παγκόσμιου συστήματος.

Ο Φιντάν τόνισε ότι η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από κυρώσεις και αντίμετρα έχει αυξήσει τη γεωστρατηγική σημασία της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου, τοποθετώντας περαιτέρω την Τουρκία ως ενεργειακό κόμβο.

Κάλεσμα για υποστήριξη στη Συρία

Αναφέροντας ότι οι «ικανοποιητικές και πολλά υποσχόμενες» εξελίξεις στη Συρία άνοιξαν ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για την περιοχή, ο Φιντάν είπε: «Πρέπει να υποστηρίξουμε την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της Συρίας χέρι-χέρι».



«Η σταθερότητα και η πρόοδος της Συρίας θα διασφαλίσουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, φέρνοντας νέες ευκαιρίες στα logistics, τις μεταφορές, το εμπόριο και την ενέργεια», σημείωσε.



Ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν θα συζητήσουν ευκαιρίες συνεργασίας σχετικά με έργα συνδεσιμότητας και πολιτικές και οικονομικές εταιρικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης, και τα συμφωνηθέντα θέματα θα τεκμηριωθούν σε κοινή δήλωση.



Στη συνάντηση θα καθοριστεί ένας οδικός χάρτης για συγκεκριμένα βήματα που θα γίνουν στο μέλλον, είπε, προσθέτοντας: «Ως πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα αξιολογήσουμε τις εξελίξεις που επηρεάζουν στενά τις χώρες και την περιοχή μας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και περιφερειακής συνεργασίας με των ομολόγων μας από το Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν».



Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε σύμφωνα με το Anadolu, θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της συνεργασίας στο εμπόριο, την οικονομία και τις επενδύσεις,

επισημαίνοντας τον αυξανόμενο όγκο εμπορίου της Τουρκίας και την αύξηση του εμπορίου με τον τουρκικό κόσμο.



Ο Φιντάν ανέφερε επίσης ότι οι υπουργοί μεταφορών των τριών «αδελφών» χωρών θα συζητήσουν την ανάπτυξη περιφερειακών δικτύων μεταφορών και την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς των μεταφορών και των επικοινωνιών.



Στο τέλος της τριμερούς συνάντησης αναμένεται να υπογραφεί η «Διακήρυξη της Άγκυρας», μαζί με ένα Σχέδιο Δράσης που περιγράφει έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη που θα ακολουθήσουν οι τρεις χώρες στο μέλλον.



Πηγή: skai.gr

