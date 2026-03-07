Τουρκική προεδρία κατά CNN για «παραπλανητικό χάρτη» με κουρδικές περιοχές

Πυρά κατά του CNN International εξαπέλυσε η τουρκική προεδρία με αφορμή χάρτη που δημοσιεύθηκε σε εκπομπή του «με περιοχές που κατοικούνται από Κούρδους», κατηγορώντας το ενημερωτικό δίκτυο ότι «παρουσιάζει μια και απλουστευτική απεικόνιση της περιοχής».

«Οι πολίτες μας, με τις διαφορετικές ταυτότητες και το εθνικό τους υπόβαθρο, ζουν μαζί σε όλη τη χώρα εδώ και γενιές, μοιράζοντας την ίδια κοινωνική, πολιτική και δημόσια ζωή. Κάθε ένας από τα 86 εκατομμύρια πολίτες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Τουρκικής Δημοκρατίας», σημειώνει η τουρκική προεδρία και καλεί το CNN International να απέχει από τη χρήση τέτοιων παραπλανητικών χαρτών και οπτικών αναπαραστάσεων και να επιδεικνύει υψηλότερο επίπεδο συντακτικής επιμέλειας στις μελλοντικές του αναφορές.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας αναφέρει:

«Το οπτικό περιεχόμενο και η συντακτική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στο βίντεο που δημοσίευσε το CNN International και κοινοποιήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εγείρουν σοβαρές ανησυχίες.

Ο χάρτης που περιλαμβάνεται στην εκπομπή, ο οποίος απεικονίζει "περιοχές που κατοικούνται από Κούρδους" που περιλαμβάνουν τμήματα της Τουρκικής Δημοκρατίας και γειτονικών χωρών, παρουσιάζει μια παραπλανητική και απλουστευτική απεικόνιση της περιοχής.

Οι πολίτες μας, με τις διαφορετικές ταυτότητες και το εθνικό τους υπόβαθρο, ζουν μαζί σε όλη τη χώρα εδώ και γενιές, μοιράζοντας την ίδια κοινωνική, πολιτική και δημόσια ζωή. Κάθε ένας από τα 86 εκατομμύρια πολίτες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Τουρκικής Δημοκρατίας και αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη κοινωνικά στοιχεία της χώρας μας.

Η γλώσσα και το αφηγηματικό ύφος που χρησιμοποιούνται στο βίντεο, όταν εξετάζονται παράλληλα με τον προαναφερθέντα χάρτη, παράγουν μια τεχνητή γεωπολιτική ερμηνεία που δεν συνάδει με την πραγματικότητα επί τόπου και δημιουργεί περιττές εντάσεις.



Οι διεθνείς οργανισμοί μέσων ενημέρωσης αναμένεται να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή στην τήρηση των αρχών της ακρίβειας, της ευαισθησίας των συμφραζομένων και της συντακτικής ευθύνης κατά την αναφορά σε ευαίσθητα περιφερειακά ζητήματα.



Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε από το CNN International να απέχει από τη χρήση τέτοιων παραπλανητικών χαρτών και οπτικών αναπαραστάσεων στις εκπομπές και τις ψηφιακές πλατφόρμες του και να επιδεικνύει υψηλότερο επίπεδο συντακτικής φροντίδας στις μελλοντικές του αναφορές».

Πηγή: skai.gr

