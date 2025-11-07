Την ένταξη του Καζακστάν στις Συμφωνίες του Αβραάμ χαιρέτισε ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι το Καζακστάν είναι η πρώτη χώρα της δεύτερης θητείας του που προσχωρεί σε αυτή «την ομάδα ΔΥΝΑΜΗΣ» και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι όλο και περισσότερα έθνη θα ενωθούν μεταξύ τους για την προάσπιση της ειρήνης και την οικοδόμηση γεφυρών που θα φέρουν πραγματική σταθερότητα, ανάπτυξη και πρόοδο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι θα διοργανωθεί μια επίσημη τελετή για την υπογραφή των συμφωνιών από το Καζακστάν, και ευχήθηκε για τους «ειρηνοποιούς» του κόσμου, γράφοντας με κεφάλαια Γράμματα «ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ»!

Η ανάρτηση Τραμπ

Μόλις είχα μια σπουδαία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ και του Προέδρου Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ του Καζακστάν. Το Καζακστάν είναι η πρώτη χώρα της δεύτερης θητείας μου που προσχωρεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, η πρώτη από πολλές. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην οικοδόμηση γεφυρών σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, περισσότερα έθνη παρατάσσονται για να αγκαλιάσουν την Ειρήνη και την Ευημερία μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ. Σύντομα θα ανακοινώσουμε μια Τελετή για την υπογραφή της συμφωνίας για να την επισημοποιήσουμε, και υπάρχουν πολλές ακόμη χώρες που προσπαθούν να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα ΔΥΝΑΜΗΣ. Πολλά περισσότερα έρχονται στην ένωση των χωρών για σταθερότητα και ανάπτυξη - πραγματική πρόοδο, πραγματικά αποτελέσματα. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ!

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Οι «Συμφωνίες του Αβραάμ» είναι μια σειρά από διπλωματικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και του Σουδάν.

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν τον ρόλο διαμεσολαβητή με τις συμφωνίες να υπογράφονται επί της ουσίας στον Λευκό Οίκο, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι προαναφερθείσες αραβικές χώρες συμφώνησαν να αναγνωρίσουν επισήμως το Ισραήλ, πράγμα το οποίο δεν έκαναν προηγουμένως, και να εξομαλύνουν τις διπλωματικές τους σχέσεις ώστε να «ανοίξει ένας δρόμος» για συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις ο τουρισμός, η ασφάλεια, η επιστήμη και τεχνολογία.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ ονομάστηκαν έτσι γιατί ο Αβραάμ θεωρείται κοινός προπάτορας των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών (Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού, Ισλάμ). Το όνομα δηλώνει την ιδέα της συμβολικής ενότητας ανάμεσα στους λαούς της περιοχής.

