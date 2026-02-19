Λίγη ώρα μετά το τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι «θα συμβούν πολύ άσχημα πράγματα» εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Παράλληλα, διαμήνυσε πως οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε συμφωνία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι επόμενες δέκα ημέρες θα είναι καθοριστικές για το αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν ή αν θα επιτευχθεί συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία, την ώρα που η Ουάσινγκτον ενισχύει σημαντικά τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Καθώς η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στο «Συμβούλιο Ειρήνης» στην Ουάσινγκτον, ότι «ίσως καταλήξουμε σε συμφωνία (με την Τεχεράνη). Θα το μάθετε μέσα στις επόμενες, πιθανότατα, 10 ημέρες».

Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή… και ένα από τα κλειδιά για αυτό» ήταν η αποστολή βομβαρδιστικών B-2 στο Ιράν τον Ιούνιο, αναφερόμενος στα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ με την Ισλαμική Δημοκρατία πέρυσι.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική επίθεση «αποδεκάτισε πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα» του Ιράν.

«Τώρα ίσως χρειαστεί να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα ή ίσως και όχι», ανέφερε. «Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή αν διαθέτουν πυρηνικό όπλο».

«Αν δεν συμβεί, δεν θα συμβεί. Άσχημα πράγματα θα συμβούν αν δεν συμβεί», πρόσθεσε.

