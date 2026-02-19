Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού αναχαίτισε υποβρύχιο που μετέφερε έως και τέσσερις τόνους κοκαΐνης στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της δυτικής ακτής της χώρας, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χαρφούς.

#MundoDCA | Armada de México intercepta submarino con cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico frente a la costa oeste del país.



En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia… pic.twitter.com/FUFxqfbk7O February 19, 2026

«Την τελευταία εβδομάδα, οι θαλάσσιες επιχειρήσεις κατέστησαν δυνατή την κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων του ναρκωτικού. Πρόκειται για ένα άμεσο πλήγμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στις χρηματοοικονομικές δομές του οργανωμένου εγκλήματος, αποτρέποντας εκατομμύρια δόσεις από το να φτάσουν στους δρόμους και προστατεύοντας την ασφάλεια των μεξικανικών οικογενειών», ανέφερε ο Γκαρσία Χαρφούς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι συνελήφθησαν τρία άτομα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.