Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χτύπημα στα καρτέλ: Υποβρύχιο με 4 τόνους κοκαΐνης κατασχέθηκε από το Μεξικό

«Την τελευταία εβδομάδα, οι θαλάσσιες επιχειρήσεις κατέστησαν δυνατή την κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων του ναρκωτικού» ανέφερε ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού

Ναρκωτικά Μεξικό

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού αναχαίτισε υποβρύχιο που μετέφερε έως και τέσσερις τόνους κοκαΐνης στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της δυτικής ακτής της χώρας, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Ασφάλειας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χαρφούς.

«Την τελευταία εβδομάδα, οι θαλάσσιες επιχειρήσεις κατέστησαν δυνατή την κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων του ναρκωτικού. Πρόκειται για ένα άμεσο πλήγμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στις χρηματοοικονομικές δομές του οργανωμένου εγκλήματος, αποτρέποντας εκατομμύρια δόσεις από το να φτάσουν στους δρόμους και προστατεύοντας την ασφάλεια των μεξικανικών οικογενειών», ανέφερε ο Γκαρσία Χαρφούς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι συνελήφθησαν τρία άτομα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεξικό Ναρκωτικά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark