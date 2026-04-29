Οργάνωση που συνδέεται με το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Λονδίνο

Μια λιγότερο γνωστή οργάνωση, που εκτιμάται ότι συνδέεται με το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο βόρειο Λονδίνο, υποστηρίζοντας ότι ένας από τους «μοναχικούς λύκους» της μαχαίρωσε δύο Εβραίους άνδρες, σύμφωνα με το SITE Intelligence Group.

«Σιωνιστές στοχοποιήθηκαν από τους μοναχικούς μας λύκους στην περιοχή Golders Green του Λονδίνου», ανέφερε σε διαδικτυακή ανάρτηση η οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), που σημαίνει «Ισλαμικό Κίνημα των Ανθρώπων του Δεξιού Χεριού».

Η HAYI έχει αναλάβει την ευθύνη για μια σειρά επιθέσεων κατά στόχων που συνδέονται με εβραϊκά συμφέροντα σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους δύο μήνες, μεταξύ των οποίων και αρκετές στο Λονδίνο πριν από το σημερινό περιστατικό, το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατικό».

Σημειώνεται ότι η βρετανική αστυνομία χαρακτήρισε επισήμως ως τρομοκρατική την επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο άνδρες.

Ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, Λόρενς Τέιλορ, τόνισε ότι η αστυνομία συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας για να διαμορφώσει πλήρη εικόνα του περιστατικού, εξετάζοντας μεταξύ άλλων αν η εβραϊκή κοινότητα στο Λονδίνο αποτέλεσε «σκόπιμο» στόχο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι αντιτρομοκρατικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη χώρα «για να παράσχουν επιπλέον υποστήριξη και διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια».

Κάλεσε επίσης το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση, να στηρίξει τις κοινότητες και «να είναι σε επιφυλακή για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή όπου ζει».



Πηγή: skai.gr

