Κέρδισαν περισσότερες από 700.000 λίρες (800.500 ευρώ) πουλώντας σε δημοπρασία φορέματα και άλλα αντικείμενα που ανήκαν στη φίλη τους Έιμι Γουάινχαουζ. Μια δίκη, ωστόσο, τους φέρνει αντιμέτωπες με τον πατέρα της τραγουδίστριας, ο οποίος ισχυρίζεται πως τα χρήματα θα έπρεπε να επιστρέψουν στην οικογένειά της και σε ένα ίδρυμα αφιερωμένο στη μνήμη της.

Ο Μίτσελ Γουάινχαουζ κατηγορεί τη Ναόμι Πάρι, πρώην στυλίστρια της διάσημης τραγουδίστριας που πέθανε το 2011 και την Κατριόνα Γκουρλάι, πρώην συγκάτοικό της, ότι ιδιοποιήθηκαν προσωπικά της αντικείμενα προκειμένου να τα πουλήσουν και να κρατήσουν τα χρήματα που θα έβγαζαν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γούαινχαουζ, Χένρι Λέγκε, οι δύο γυναίκες πούλησαν σε δημοπρασίες, το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου του 2021 και Μαΐου του 2023, περίπου 150 αντικείμενα που ανήκαν στην ερμηνεύτρια του "Back to Black", μεταξύ άλλων τα φορέματα που φορούσε στην τελευταία περιοδεία της τον Ιούνιο του 2011. Η καλλιτέχνιδα, ηλικίας 27 ετών, απεβίωσε τον επόμενο μήνα, την 23η Ιουλίου, από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Γουάινχαουζ θεωρείται μοναδικός ιδιοκτήτης αυτών των αντικειμένων και θα έπρεπε, επομένως, να λάβει τα ποσά που είχαν συγκεντρωθεί χάρη στην πώληση τους μέσω του οίκου δημοπρασιών Julien's, με έδρα το Λος Άντζελες. Οι πλειοδότες είχαν τότε ενημερωθεί πως το 30% των εσόδων προοριζόταν για το Ίδρυμα Amy Winehouse.

Όμως, όπως ισχυρίζεται ο Τεντ Λοβντέι, δικηγόρος της Κατριόνα Γκουρλάι, τα περισσότερα αντικείμενα τα είχε δανείσει ή χαρίσει η εκλιπούσα τραγουδίστρια στις δύο γυναίκες, ακόμα κι αν δεν υπήρχαν απτές αποδείξεις για αυτές τις δωρεές.

«Εάν μια νεαρή γυναίκα 19 ετών δίνει μια εσάρπα ή σκουλαρίκια στη φίλη της, κανείς δεν υπογράφει κανένα συμβόλαιο», εκτιμά ο δικηγόρος, επισημαίνοντας τη «γενναιοδωρία» της Έιμι.

Η Κατριόνα Γκουρλάι και η Ναόμι Πάρι γνώρισαν την Έιμι Γουάινχαουζ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προτού η τραγουδίστρια αναδειχθεί σε αστέρι παγκόσμιου βεληνεκούς. Η Ναόμι Πάρι, που έγινε η στυλίστριά της, δημιούργησε ορισμένες από τις γνωστότερες εμφανίσεις της για τη σκηνή, μεταξύ άλλων το "Bamboo dress", το οποίο φόρεσε στην τελευταία της περιοδεία και πουλήθηκε το 2021 έναντι 243.000 δολαρίων (209.016 ευρώ).

Σήμερα, δεύτερη ημέρα της δίκης, η δικηγόρος της Ναόμι Πάρι, Μπεθ Γκρόσμαν, επισήμανε ενώπιον του δικαστηρίου, το χάσμα πλούτου μεταξύ του Μίτσελ Γουάινχαουζ, ο οποίος παραδέχεται πως είναι πολυεκατομμυριούχος χάρη στην κληρονομιά της κόρης του και των δύο γυναικών, οι οποίες «σφίγγουν το ζωνάρι» για να επιβιώσουν οικονομικά.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Μίτσελ Γουάινχαουζ είχε αρχικά προτείνει στις δύο γυναίκες έναν φιλικό διακανονισμό, προτείνοντάς τους να του δώσουν το 30% των κερδών που θα αποκόμιζαν. Όμως, μπροστά στην άρνησή τους, αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να τους ζητήσει το συνολικό ποσό των πωλήσεων, ήτοι 730.000 λίρες, βάσει της εκτίμησης των δικηγόρων του.

Πηγή: skai.gr

