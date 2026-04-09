Η κυβέρνηση στην Κόστα Ρίκα, σύμμαχος αυτής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε χθες Τετάρτη τρομοκρατική οργάνωση τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν, καθώς και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Το μέτρο, το οποίο βάζει επίσης στο στόχαστρο το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη, σκοπό έχει ιδίως να ενισχυθούν οι μεταναστευτικοί έλεγχοι ώστε να προστατευτεί η χώρα της κεντρικής Αμερικής από οργανώσεις που «αντιπροσωπεύουν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Μάριο Σαμόρα.

«Από τώρα, οι κοσταρικανές δυνάμεις ασφαλείας, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους τους, θα ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας της χώρας μας μπροστά στις ενέργειες πιθανών μελών των οργανώσεων αυτών που μετακινούνται στο δυτικό ημισφαίριο, πρόσθεσε ο υπουργός, έχοντας πλάι του τον απερχόμενο πρόεδρο Ροδρίγο Τσάβες.

Η Κόστα Ρίκα συντονίζει έτσι το βήμα με την κυβέρνηση του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, άλλου συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε την 31η Μαρτίου τους Φρουρούς της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση.

Σχεδόν έξι εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη δεκαπενθήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τσάβες προχώρησε σε σύσφιγξη της σχέσης με τις ΗΠΑ του προέδρου Τραμπ κι ενέταξε την Κόστα Ρίκα στη λεγόμενη «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία κρατών της Λατινικής Αμερικής που ευθυγραμμίζεται με τον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, ιδίως στον «πόλεμο» που κήρυξε κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Η Ουάσιγκτον και το Σαν Χοσέ υπέγραψαν συμφωνία δυνάμει της οποίας οι αμερικανικές αρχές μπορούν να απελαύνουν στην Κόστα Ρίκα κάπου 25 μετανάστες από τρίτες χώρες κάθε εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

