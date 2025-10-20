Λογαριασμός
Επτά χρόνια γρουσουζιά: Ο Τραμπ προειδοποιεί καμεραμάν να μην του σπάσει τον καθρέφτη – Βίντεο

«Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει τον χτυπάει μια κάμερα. Δύσκολο να το πιστέψεις έτσι δεν είναι; Δύσκολο να το πιστέψεις... Αυτά είναι τα προβλήματα στη ζωή»

Τραμπ: Προειδοποιεί καμεραμάν να μην του σπάσει τον καθρέφτη – Βίντεο

Παρά λίγο επτά χρόνια γρουσουζιά... Κατά τη συνάντησή του με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε έναν καμεραμάν να μην του σπάσει έναν καθρέφτη που μόλις είχε μεταφέρει στο Οβάλ Γραφείο, λέγοντας ότι είναι 400 ετών. 

«Πρόσεξέ το... πρόσεξέ το... Δεν σου επιτρέπεται να σπάσεις αυτόν τον καθρέφτη είναι 400 ετών. Μια κάμερα μόλις χτύπησε τον καθρέφτη. Μόλις τον μετέφερα ειδικά από τις αποθήκες και το πρώτο πράγμα που συμβαίνει τον χτυπάει μια κάμερα. Δύσκολο να το πιστέψεις έτσι δεν είναι; Δύσκολο να το πιστέψεις... Αλλά αυτά είναι τα προβλήματα στη ζωή» σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. 

