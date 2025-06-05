Βουλγαρία: Αντίσταση στο νομοσχέδιο για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ

Η Σόφια «βραχυκυκλώνει» το νομοσχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκαλύπτει το Politico, σε δημοσίευμά του στο οποίο μάλιστα γίνονται αναφορές για απειλές κατά ευρωβουλευτή.

Οι Βούλγαροι πολιτικοί άσκησαν πιέσεις στο Κοινοβούλιο να καθυστερήσει την έκθεση για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο μπλοκ, κατηγορώντας έναν βουλευτή που είναι υπεύθυνο για την έκθεση ότι έχει «στενούς δεσμούς» με την υποψήφια χώρα.

Παρά τη συμφωνία μεταξύ των μεγάλων πολιτικών κομμάτων της Ευρωβουλής για την υιοθέτηση έκθεσης σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η βαλκανική χώρα στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, οι νομοθέτες την Τετάρτη ανέβαλαν την ψηφοφορία για τα τέλη Ιουνίου.

Και οι 17 εκπρόσωποι της Βουλγαρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέγραψαν επιστολή, την οποία είδε το Politico, καταγγέλλοντας τον Τόμας Βάιτζ, έναν Πράσινο βουλευτή από την Αυστρία, υπεύθυνο για τη σύνταξη της έκθεσης. Λένε ότι η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας επηρέασε αδικαιολόγητα τον χειρισμό των διαπραγματεύσεων και ότι αγνόησε τη βία κατά της βουλγαρικής μειονότητας εκεί.

Από την πλευρά του, ο Βάιτζ δήλωσε ότι στοχοποιείται επειδή δεν ενέδωσε στις βουλγαρικές πιέσεις.

Η Βουλγαρία κατηγορεί εδώ και καιρό τον δυτικό γείτονά της ότι ξαναγράφει την κοινή τους ιστορία και αρνείται βουλγαρικές ρίζες στη βορειομακεδονική γλώσσα και ταυτότητα. Η Βουλγαρία έχει ασκήσει βέτο για να καθυστερήσει τις ενταξιακές συνομιλίες της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ περισσότερες από μία φορές, απαιτώντας συνταγματικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις ως προϋποθέσεις για την πρόοδο.

Οι κατηγορίες ξεκίνησαν αφότου ο Βάιτζ αντέδρασε όταν οι Βούλγαροι ευρωβουλευτές προσπάθησαν να αποδυναμώσουν την αναγνώριση από το Κοινοβούλιο μιας διακριτής βορειομακεδονικής ταυτότητας, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Το ζήτημα κλιμακώθηκε γρήγορα στη Σόφια, με τους αξιωματούχους να πιέζουν για την πλήρη απόρριψη της έκθεσης.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός τηλεφώνησε στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ρομπέρτα Μέτσολα κατά την προετοιμασία της ψηφοφορίας για να προσπαθήσει να επιβάλει μια καθυστέρηση, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Politico. Ο εκπρόσωπος της Μέτσολα και η βουλγαρική κυβέρνηση δεν απάντησαν σε αίτημα επιβεβαίωσης ότι όντως είχε πραγματοποιηθεί μια τέτοια τηλεφωνική επικοινωνία.

Η έκθεση, που δεν ψηφίστηκε τελικά, στην πραγματικότητα περιελάμβανε αναφορές σχετικά με την ανάγκη προστασίας της βουλγαρικής μειονότητας της Βόρειας Μακεδονίας και της αποφυγής ρητορικής μίσους και εγκλημάτων μίσους.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Βουλγαρίας και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατηγόρησαν τον Βάιτζ ότι απέκρυψε συναντήσεις ομάδων λόμπι με αξιωματούχους της Βόρειας Μακεδονίας, ισχυριζόμενοι ότι ευνόησε τα αιτήματα της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ παράλληλα διέρρεε εμπιστευτικές πληροφορίες και αγνοούσε τις βουλγαρικές απόψεις.

Το γραφείο του Βάιτζ αρνείται οποιαδήποτε ιδιαίτερη συνεργασία με την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, αν και παραδέχτηκε ότι άργησε να δηλώσει τις συναντήσεις σύμφωνα με τον εθελοντικό κανόνα των 30 ημερών του Κοινοβουλίου. Ήταν έτοιμος να τις δηλώσει πριν από το τέλος των διαπραγματεύσεων, διευκρινίστηκε.

Ο Βάιτζ δήλωσε στο Politico ότι είναι σύνηθες να συναντιέται με αξιωματούχους από τη χώρα για την οποία γίνεται αναφορά στην έκθεση, όχι από τη γειτονική της χώρα.

Οι Βούλγαροι πολιτικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να απορριφθεί η έκθεση, είπε, «συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών δυσφήμισης, ψευδών κατηγοριών για διαφθορά, ψευδών κατηγοριών για μεροληψία».

Έδειξε μάλιστα στο Politico αρκετά απειλητικά μηνύματα που έλαβε μετά τη διαρροή του αριθμού τηλεφώνου του σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της βουλγαρικής ακροδεξιάς.

Οι εκστρατείες δυσφήμισης, είπε, προσπαθούν «να επιβραδύνουν τη διαδικασία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ».

