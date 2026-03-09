Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να συζητηθεί το ενδεχόμενο κατάσχεσης του πετρελαίου του Ιράν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ειδικότερα, ερωτηθείς σχετικά, ο Τραμπ είπε στο NBC, ότι δεν θέλει να συζητήσει προς το παρόν αν θα επιθυμούσε οι ΗΠΑ να κατασχέσουν ιρανικό πετρέλαιο, προσθέτοντας ωστόσο ότι «σίγουρα ο κόσμος το συζητάει».

Αναφέρθηκε επίσης στη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τον Ιανουάριο επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει και να αξιοποιήσει τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας. Σε ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη λάβει περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

«Αν κοιτάξετε τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News. «Κάποιοι το έχουν σκεφτεί, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι’ αυτό».

Η ανάληψη ελέγχου σε μέρος της ιρανικής πετρελαϊκής παραγωγής θα μπορούσε να επιδεινώσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα. Περίπου το 80% των εξαγωγών ιρανικού αργού πετρελαίου κατευθύνεται στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και βασικό γεωπολιτικό αντίπαλο της Ουάσιγκτον.

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι το Σαββατοκύριακο, ως αντίδραση στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Το Ιράν είναι ο ένατος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 5% της παγκόσμιας παραγωγής.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή του γιου του Αλί Χμενεΐ, Μοτζτάμπα, ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Νομίζω ότι έκαναν μεγάλο λάθος», δήλωσε ο Τραμπ για την απόφαση να αναδείξουν τον γιο στη θέση του ηγέτη. «Δεν ξέρω αν θα έχει διάρκεια. Πιστεύω ότι έκαναν λάθος».

Πηγή: skai.gr

