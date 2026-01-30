ΕΛΓΑ: Πληρωμή 6,4 εκατ. σε δικαιούχους παραγωγούς

Κατόπιν της συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου αποφασίστηκε η πληρωμή 6,4 εκ. €, σε δικαιούχους παραγωγούς, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον Παγετό Άνοιξη 2025.

Οι προκαταβολές ανέρχονται στο 75% της αξίας των πορισμάτων των εκτιμητών του ΕΛ.Γ.Α και θα πιστωθούν την Παρασκευή 30η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ., στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών.

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού συνεχίζουν την καταχώρηση πορισμάτων, για την πληρωμή προκαταβολών και εκκαθάριση αποζημιώσεων, για ζημίες του έτους 2025, με ταχύτατους ρυθμούς, χωρίς διακρίσεις ως προς τα είδη των καλλιεργειών και των περιοχών, στις οποίες προκλήθηκαν ζημίες.

Από την 16η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία κατεβλήθησαν 121,5 εκ. €, ως προκαταβολές για ζημίες του έτους 2025 και με τη νέα πληρωμή, οι πληρωμές του ΕΛ.Γ.Α. ανέρχονται στα 128 εκ. € περίπου.

Η Κυβέρνηση και η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. δικαιώνουν τις προσδοκίες των ασφαλισμένων αγροτών στον Οργανισμό και παράλληλα διασφαλίζουν την οικονομική ευρωστία και φερεγγυότητά του, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων παραγωγών.

