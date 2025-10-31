Μετά το Λούβρο, ριφιφί έγινε και στο Μουσείου Όκλαντ της Καλιφόρνια, με ληστές να κλέβουν περισσότερα από 1.000 ιστορικά αντικείμενα και κοσμήματα.

Η διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της 15ης Οκτωβρίου σε μια αποθήκη στην οποία φυλασσόταν τα πολύτιμα αντικείμενα εκτός του Μουσείου.

Όπως ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα του Όκλαντ, άγνωστοι διέρρηξαν τις εγκαταστάσεις και έκλεψαν εκατοντάδες αντικείμενα από τη συλλογή. Μεταξύ αυτών που εκλάπησαν είναι χειροτεχνήματα, όπως καλάθια των ιθαγενών Ινδιάνων και γλυπτά από ελεφαντόδοντο.

«Η κλοπή αποτελεί μια θρασύτατη πράξη που στερεί από το κοινό την πολιτιστική κληρονομιά της πολιτείας μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Λόρι Φόγκαρτι, εκτελεστική διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Μουσείου.

«Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα έχουν προσφερθεί στο Μουσείο από γενναιόδωρους δωρητές. Συνεργαζόμαστε στενά με την πόλη του Όκλαντ, το αστυνομικό τμήμα του Όκλαντ και το FBI για να εξασφαλίσουμε την επιστροφή αυτών των αντικειμένων», τονίζει.

Σύμφωνα με τον Guardian, το Μουσείο άνοιξε το 1969 και φιλοξενεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών έργων τέχνης και ιστορικών αντικειμένων.

Κάποια από τα αντικείμενα που εκλάπησαν:

Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής ερευνά τη διάρρηξη σε συνεργασία με την ομάδα του FBI για εγκλήματα που αφορούν έργα τέχνης, μια «εξαιρετικά εξειδικευμένη» μονάδα περίπου 20 πρακτόρων που ερευνούν κλοπές, απάτες και διακίνηση αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών.





