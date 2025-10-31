Μετά το χθεσινό πλήγμα σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια, όπου 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα επιθέσεις στην πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας, Σούμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 κάτοικοι, περιλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών.

Через російський удар по Сумах травмовані 11 людей, серед них четверо дітей, повідомили в ДСНС.



Радіо Свобода показує відео наслідків атаки. https://t.co/Ep1QPhySZY pic.twitter.com/FsLnHUaalx October 31, 2025

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στο Telegram ότι η Μόσχα έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών, ιδιωτικές κατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών.

A Russian night strike on Sumy injured 14 people, including 4 children. Residential areas and infrastructure were targeted. pic.twitter.com/QgTbQxkVb0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025

Ο τοπικός κυβερνήτης 'Ιχορ Καλτσένκο δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ένα αμαξοστάσιο καταστρέφοντας πολλά βαγόνια και προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις του.

Η περιφέρεια του Σούμι συνορεύει με τη Ρωσία και δέχεται αδιάκοπα επιθέσεις τόσο από drones όσο και από πυραύλους.

Πηγή: skai.gr

