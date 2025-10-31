Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Εντεκα τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά, από ρωσική επίθεση στο Σούμι

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, η Ρωσία έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών, σπίτια και εγκαταστάσεις υποδομών

soumy

Μετά το χθεσινό πλήγμα σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια, όπου 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα επιθέσεις στην πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας, Σούμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 κάτοικοι, περιλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στο Telegram ότι η Μόσχα έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών, ιδιωτικές κατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών.

Ο τοπικός κυβερνήτης 'Ιχορ Καλτσένκο δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ένα αμαξοστάσιο καταστρέφοντας πολλά βαγόνια και προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις του.

Η περιφέρεια του Σούμι συνορεύει με τη Ρωσία και δέχεται αδιάκοπα επιθέσεις τόσο από drones όσο και από πυραύλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark