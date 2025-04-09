Ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο διαβεβαίωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να υποδεχτεί για το διάστημα που θα απαιτηθεί για να αναρρώσουν Παλαιστίνιοι που έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαναγκαστικά για ακόμη μια φορά στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ξανάρχισαν τη 18η Μαρτίου ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, σημείωνε προχθές Δευτέρα ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

«Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τραυματίες. Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε αεροσκάφη για τη διακομιδή τους. Εκτιμάμε πως ο αριθμός τους θα είναι 1.000 κατά το πρώτο κύμα», είπε ο πρόεδρος Πραμπόβο προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για περιοδεία στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της οποίας θα επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία, το Κατάρ και την Ιορδανία.

Η προτεραιότητα θα δοθεί στα «τραυματισμένα παιδιά» και στα «ορφανά», είπε ο αρχηγός του ινδονησιακού κράτους.

Ο πρόεδρος Πραμπόβο δήλωσε επίσης πως ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του να συζητήσει με παλαιστίνιους αξιωματούχος και διάφορα «μέρη στην περιοχή» τον τρόπο να βγουν οι τραυματίες, τα παιδιά και τα ορφανά από τη Γάζα.

Οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα μείνουν στην Ινδονησία το διάστημα που θα χρειαστεί για την ανάρρωσή τους και κατόπιν θα επιστρέψουν με κάθε ασφάλεια, πρόσθεσε.

Η Ινδονησία, το πολυπληθέστερο μουσουλμανικό έθνος στον κόσμο, καλεί πάντα η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση να διευθετηθεί με βάση τη λύση δυο κρατών, όπως προβλέπουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος της Ινδονησίας θα έχει τη -γενικά σπάνια- ευκαιρία να μιλήσει στο τουρκικό κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην περιοχή.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που θέλει να εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης, επισκέφθηκε την Ινδονησία τον Φεβρουάριο. Οι δυο ηγέτες συμφώνησαν να επιδιώξουν σύσφιγξη των σχέσεων των κρατών τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.