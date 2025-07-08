ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναιρεί το καθεστώς προστασίας από απέλαση δεκάδων χιλιάδων υπηκόων Νικαράγουας και Ονδούρας

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι προχωρά στην αναίρεση του λεγόμενου καθεστώτος προσωρινής προστασίας (TPS) για τους υπηκόους της Ονδούρας και της Νικαράγουας, ή με άλλα λόγια 70.000 και πλέον ανθρώπων, που θα καταστεί κατά συνέπεια δυνατό να απελαθούν τους προσεχείς μήνες.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, συνολικά, οι συνθήκες στη χώρα έχουν βελτιωθεί επαρκώς ώστε οι Ονδουριανοί και οι Ονδουριανές να μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια», ανέφερε δελτίο Τύπου το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες της.

Το TPS, που ωφελούσε ως χθες περίπου 72.000 υπηκόους της Ονδούρας και 4.000 υπηκόους της Νικαράγουας, κατά εκτιμήσεις, τους είχε προσφερθεί το 1999, μετά τον κυκλώνα Μιτς, που είχε προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στα δυο κράτη της κεντρικής Αμερικής το 1998.

Η κυρία Νόεμ κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα για τους υπηκόους της Νικαράγουας, σύμφωνα με χωριστό δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα, με εκπρόσωπο του υπουργείου να υπογραμμίζει πως «το καθεστώς προσωρινής προστασίας ουδέποτε ήταν σκοπός να διαρκέσει ένα τέταρτο του αιώνα».

Η μη κυβερνητική οργάνωση WOLA (Washington Office on Latin America), κέντρο ερευνών και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφοσιωμένο στη Λατινική Αμερική με έδρα την αμερικανική πρωτεύουσα, κάλεσε το υπουργείο να αναθεωρήσει την απόφαση αυτή για τους πολίτες της Ονδούρας και της Νικαράγουας, καθώς και για τους υπηκόους άλλων κρατών για τους οποίους ανακοινώθηκαν ταυτόσημα μέτρα.

«Πέρα από τις πολλαπλές φυσικές καταστροφές, η Ονδούρα και η Νικαράγουα αντιμετώπισαν για δεκαετίες δομική ατιμωρησία, βία, ανέχεια και έλλειψη πρόσβασης σε θεμελιώδεις δημόσιες υπηρεσίες. Οι Νικαραγουανοί, εξάλλου, ζουν υπό κυβέρνηση απόλυτα αυταρχική που τους στερεί τις πολιτικές ελευθερίες τους, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας της έκφρασης, της συνάθροισης, και ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

Το TPS, που προστατεύει τους δικαιούχους από την απέλαση και τους δίνει δικαίωμα να εργάζονται στις ΗΠΑ, χορηγείται προσωρινά σε μετανάστες η ασφάλεια των οποίων κρίνεται πως απειλείται στις πατρίδες τους, εξαιτίας ένοπλων συρράξεων, φυσικών καταστροφών ή άλλων «εξαιρετικών» περιστάσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ανακαλέσει το καθεστώς αυτό για τους υπηκόους Αϊτής, Βενεζουέλας, Αφγανιστάν, Νεπάλ και Καμερούν. Κάποιες από τις αποφάσεις της αμφισβητούνται στη δικαιοσύνη.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή οι απελάσεις σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ.

Πηγή: skai.gr

