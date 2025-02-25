Ιταλός ΥΠΕΞ: «Δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να αποσταλούν ευρωπαϊκές ή ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία»

«Δεν συζητήσαμε ποτέ τέτοιο θέμα και δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να αποσταλούν ευρωπαϊκές ή ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία», δήλωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Αν πρέπει να δημιουργηθεί μια ουδέτερη ζώνη, πρέπει να αποσταλούν δυνάμεις υπό τη σημαία του ΟΗΕ. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρξει και διάθεση της Ιταλίας να συμμετάσχει - όπως υπάρχει για την Παλαιστίνη - αλλά πάντα με την ανάληψη ευθύνης από όλους», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Πηγές της ιταλικής κυβέρνησης ανέφεραν για το ίδιο θέμα ότι «η Ιταλία υποστήριζε πάντα ότι η αποστολή δυνάμεών της στην Ουκρανία δεν είναι στη ημερήσια διάταξη. Αν στο μέλλον δημιουργηθεί μια αποστολή του ΟΗΕ με δυνάμεις διαφόρων χωρών, είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί. Αλλά δεν έχει γίνει σχετική αναφορά και δεν έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση στο εσωτερικό της πλειοψηφίας που στηρίζει την κυβέρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.