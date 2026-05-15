Επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους τρεις χθες Πέμπτη στην νότια ρωσική παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, συχνό στόχο τέτοιων επιθέσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το «γενικό αρχηγείο» της περιφέρειας ανέφερε μέσω Telegram ότι drone έπληξε σπίτι στην κοινότητα Γκράιβοραν, κοντά στα σύνορα, σκοτώνοντας άνδρα και τραυματίζοντας δεύτερο.

Σε άλλο επεισόδιο, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα ανατινάχτηκε κοντά στα σύνορα τραυματίζοντας δυο ανθρώπους.

Ο περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ήταν ο ένας από τους δύο αυτοδιοικητικούς αξιωματούχους που ανακοινώθηκε πως εγκαταλείπουν τις θέσεις τους προχθές Τετάρτη. Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ονόμασε υπηρεσιακό περιφερειάρχη στην Μπιέλγκοροντ τον Αλεξάντερ Σουβάεφ, παρασημοφορημένο βετεράνο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

