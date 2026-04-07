Το παγκόσμιο «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο θρυλικός Μιρτσέα Λουτσέσκου «έφυγε» από τη ζωή το απόγευμα της Μ. Τρίτης (7/4) σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από δεκαήμερη «μάχη» σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου μετά από καρδιακό επεισόδιο, βυθίζοντας στη θλίψη το ρουμανικό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο του Βουκουρεστίου ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατό του: «Σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 20:30, διαπιστώθηκε ο θάνατος του ΜΙΡΤΣΕΑ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πλέον καταξιωμένους προπονητές και ποδοσφαιριστές του ρουμανικού ποδοσφαίρου, καθώς και ο πρώτος που οδήγησε την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το 1984».

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ράζβαν Λουτσέσκου, «βύθισε» στο πένθος και την οικογένεια του δικεφάλου του Βορρά. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρέτισε τον εμβληματικό Ρουμάνο προπονητή με ένα μήνυμα στήριξης στην οικογένεια του εκλιπόντα. Αναλυτικά:

«Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Καλό ταξίδι…»

Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Τα συλλυπητήριά της έστειλε και η ΚΑΕ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου του PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ. Ραζβάν Λουτσέσκου, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα, Μιρτσέα.

Η απώλεια ενός πατέρα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια βαριά κληρονομιά αγάπης, αξιών και δύναμης που θα τον συνοδεύει για πάντα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.»

Συγκλόνισε ο Τάισον στο μήνυμά του

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, Τάισον, ο οποίος μεγαλούργησε με τη φανέλα της Σαχτάρ Ντόνετσκ υπό τις οδηγίες του Μιρτσέα Λουτσέσκου αποχαιρέτισε το Ρουμάνο τεχνικό με ένα συγκλονιστικό μήνυμα.

«Κύριε Μιρτσέα, θα σας θυμάμαι πάντα για όλα όσα έχετε κάνει για τη ζωή μου και για τα μαθήματα σε όλη μου την καριέρα. Ήσουν σαν πατέρας για μένα. Θα σε θυμάμαι πάντα με αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Σε ευχαριστώ για όλα, πατέρα. Σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να είμαι μέρος της οικογένειάς σου τόσα χρόνια. Σ' αγαπώ, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Για πάντα στην καρδιά μου».

Σαχτάρ Ντόνετσκ: «Σας ευχαριστούμε για όλα, Μίστερ»

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ στην οποία ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έγραψε Ιστορία, χαρίζοντάς της το Κύπελλο UEFA το 2009, έριξε «μαύρο» σε ένδειξη πένθους στην επίσημη ιστοσελίδα της, ενώ σε ανακοίνωσή της έγραψε:

«Στις 7 Απριλίου έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός προπονητής ποδοσφαίρου, Μίρτσα Λουτσέσκου. Ήταν 80 ετών...

Ο Μίρτσα Λουτσέσκου ηγήθηκε της Σαχτάρ την περίοδο 2004–2016. Υπό την καθοδήγησή του, οι μεταλλωρύχοι έδωσαν 573 αγώνες. Μαζί με την ομάδα του Ντονέτσκ, ο Ρουμάνος τεχνικός κατέκτησε 22 τρόπαια: 8 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 6 Κύπελλα Ουκρανίας και 7 Σούπερ Καπ Ουκρανίας, καθώς και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου – το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (2009). Ο Μίρτσα Λουτσέσκου κατέχει το ρεκόρ σε αριθμό σεζόν, αγώνων και κατακτημένων τίτλων και είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Σαχτάρ.

Η ποδοσφαιρική ομάδα Σαχτάρ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μίρτσα Λουτσέσκου – στη σύζυγό του Νέλι, στον γιο του Ράζβαν, στα εγγόνια του Μέριλ και Ματέι, στους οικείους και φίλους του, καθώς και σε όλους όσοι γνώριζαν και εκτιμούσαν τον Μίστερ. Αυτές τις ημέρες, οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του και με τα εκατομμύρια των φιλάθλων στη Ρουμανία και σε όλο τον κόσμο.

Σας ευχαριστούμε για όλα, Μίστερ. Το όνομά σας θα είναι για πάντα χαραγμένο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αναπαυθείτε εν ειρήνη, Μεγάλε Προπονητή».

Ο αποχαιρετισμός της Γαλατασαράι

Απ’ την πλευρά της η διοίκηση της Γαλατασαράι σε δική της ανακοίνωση ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Μίρτσεα Λουτσέσκου, ο οποίος χάρισε στη χώρα μας ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο με την κατάκτηση του UEFA Σούπερ Καπ και υπηρέτησε την ομάδα μας ως προπονητής κατά την 15η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Μίρτσεα Λουτσέσκου, στους αγαπημένους του και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Δεν θα σε ξεχάσουμε, Λουτσέσκου».

Πρόεδρος Ρουμανίας: «Σε βαθιά θλίψη όλη η χώρα»

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νίκουσορ Νταν, απέτισε φόρο τιμής, χαρακτηρίζοντας τον Μιρτσέα Λουτσέσκου «μία από τις πιο σεβαστές μορφές στην ιστορία του ρουμανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», προσθέτοντας ότι ο θάνατός του «βυθίζει σε βαθιά θλίψη τη Ρουμανία».

«Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του ρουμανικού ποδοσφαίρου, ενέπνευσε γενιές παικτών και υπήρξε πραγματικός πρεσβευτής της Ρουμανίας στα μεγάλα γήπεδα του κόσμου», σημείωσε.

Η δε ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας εξέφρασε επίσης «τη μεγάλη της θλίψη», τονίζοντας ότι «η προσφορά του Μίρτσεα Λουτσέσκου στο τουρκικό ποδόσφαιρο, τόσο σε επίπεδο εθνικής ομάδας όσο και συλλόγων, δεν θα ξεχαστεί ποτέ και θα μνημονεύεται με τα καλύτερα λόγια».

Ράζβαν Μπουρλεάνου: «Μία μαύρη μέρα για τη Ρουμανία»

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Ρουμανίας, Ράζβαν Μπουρλεάνου, που έπεισε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου να αναλάβει ξανά την εθνική ομάδα της Ρουμανίας, μίλησε συντετριμμένος για την «απώλειά» του.

«Είναι μια μαύρη μέρα για τη Ρουμανία και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος που έζησε για το ποδόσφαιρο σε κάθε δευτερόλεπτο της ύπαρξής του έφυγε από κοντά μας. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν ήταν απλώς ένας προπονητής, αλλά ένας δάσκαλος ζωής για ολόκληρες γενιές παικτών.

Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε αυτό το άθλημα περισσότερο από οτιδήποτε στη ζωή του και η επιρροή του στο ποδόσφαιρό μας είναι ανυπολόγιστη. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας πηγαίνουν στην οικογένειά του. Μας μένουν τα μαθήματά του και ένα τεράστιο κενό που δεν μπορεί ποτέ να γεμίσει».

ΕΠΟ: «Άφησε έντονο αποτύπωμα σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο»

Απ’ την πλευρά της η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στο ποδοσφαιρικό «αποτύπωμα» που άφησε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και σε όλους τους συγγενείς και οικείους του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική μορφή του ρουμανικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπηρέτησε το ποδόσφαιρο με πάθος και αφοσίωση μέχρι και την τελευταία στιγμή, ως εν ενεργεία προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Ηλιόπουλος: «Κουράγιο και δύναμη σε όλη την οικογένειά του»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιοπουλος, με μήνυμά του αποχαιρέτισε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου σημειώνοντας πως «...έφυγε ένας σταρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».

Αναλυτικά η αναφορά του. «Σήμερα έφυγε από τον Μικρόκοσμό μας, ένας Σταρ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου... Καλό ταξίδι Μιρτσέα...

Όλοι αυτοί που αγάπησες και βοήθησες, οφείλουν να σε έχουν για πάντα στο Μυαλό και στην Ψυχή τους...

Κουράγιο και Δύναμη σε όλη την Οικογένεια του».

