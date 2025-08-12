Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους δήλωσαν την Τρίτη ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας έχει φτάσει σε «αδιανόητα επίπεδα» και κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο λιμός εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται άμεση δράση τώρα για να σταματήσει και να αναστραφεί η πείνα», ανέφεραν σε κοινή δήλωση οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών, όπως δημοσιεύτηκε από τη Βρετανία.

«Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να εγκρίνει όλες τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και να άρει τα εμπόδια που αποτρέπουν τη δράση βασικών ανθρωπιστικών φορέων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η δήλωση υπογράφηκε από 27 εταίρους, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

