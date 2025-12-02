Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Δευτέρα τις εκλογικές αρχές της Ονδούρας πως αποπειρώνται να χειραγωγήσουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, καθώς ο υποψήφιος που υποστηρίζει, ο επιχειρηματίας Νάσρι Ασφούρα, δίνει μάχη ψήφο προς ψήφο με άλλον υποψήφιο της δεξιάς, τον Σαλβαδόρ Νασράλα.

«Φαίνεται σαν η Ονδούρα να προσπαθεί να αλλάξει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Αν το κάνουν, θα πληρώσουν πολύ ακριβά!», διεμήνυσε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς να παρουσιάσει κάποιο τεκμήριο για τον ισχυρισμό του.

Η ανάρτηση του Τραμπ

Φαίνεται σαν η Ονδούρα να προσπαθεί να αλλάξει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Αν το κάνουν, θα πληρώσουν πολύ ακριβά! Ο λαός της Ονδούρας ψήφισε σε συντριπτικό αριθμό στις 30 Νοεμβρίου. Η Εθνική Εκλογική Επιτροπή, το επίσημο όργανο που είναι επιφορτισμένο με την καταμέτρηση των ψήφων, σταμάτησε απότομα την καταμέτρηση τα μεσάνυχτα της 30ής Νοεμβρίου. Η καταμέτρηση έδειξε μια αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ του Τίτο Ασφούρα και του Σαλβαδόρ Νασράλα, με τον Ασφούρα να κατέχει ένα οριακό προβάδισμα 500 ψήφων. Η καταμέτρηση σταμάτησε όταν καταμετρήθηκε μόνο το 47% των ψήφων. Είναι επιτακτική ανάγκη η Επιτροπή να ολοκληρώσει την καταμέτρηση των ψήφων. Πρέπει να καταμετρηθούν οι ψήφοι εκατοντάδων χιλιάδων Ονδουριανών. Η δημοκρατία πρέπει να επικρατήσει!

