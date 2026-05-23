Τα ημερολόγια που αποκαλύπτουν τον Στίβεν Χόκινγκ πριν γίνει θρύλος της Φυσικής

Ο διάσημος θεωρητικός φυσικός Στίβεν Χόκινγκ, που άλλαξε για πάντα την κατανόηση της ανθρωπότητας για τις μαύρες τρύπες και το σύμπαν, υπήρξε στα νεανικά του χρόνια πηγή έντονης ανησυχίας για τον πατέρα του, σύμφωνα με άγνωστα μέχρι σήμερα οικογενειακά ημερολόγια που έρχονται στο φως.

Τα χειρόγραφα αυτά, τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικές σημειώσεις και κρυπτογραφημένες καταγραφές του πατέρα του, Φρανκ Χόκινγκ, αποκαλύπτουν ότι ο πατέρας του διάσημου επιστήμονα φοβόταν πως ο γιος του δεν είχε φιλοδοξίες ούτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σπουδές του.

«Ανησυχούμε λίγο για το πώς εξελίσσεται ο Στίβεν. Περιφέρεται στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερη πρωτοβουλία και δε μελετά πολύ», έγραφε ο πατέρας του το 1961 στο ημερολόγιό του, λίγα χρόνια πριν ο γιος του γίνει ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες του 20ού αιώνα.

Τα ντοκουμέντα αυτά αποτέλεσαν βασικό υλικό για τη νέα εξουσιοδοτημένη βιογραφία του Χόκινγκ, που έγραψε ο βραβευμένος φυσικός και συγγραφέας Γκράχαμ Φαρμέλο. Το βιβλίο, με τίτλο Χόκινγκ, θα κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Τζον Μουρέι και χαρακτηρίζεται ως «η οριστική καταγραφή μιας εξαιρετικής ζωής και διάνοιας».

Ο Φαρμέλο απέκτησε πρωτοφανή πρόσβαση σε οικογενειακά αρχεία, επιστολές, φωτογραφίες και ημερολόγια που φυλάσσονταν μέχρι σήμερα στο σπίτι της αδελφής του Χόκινγκ.

Όπως δήλωσε, το υλικό αυτό προσφέρει «μια ωμή και ειλικρινή εικόνα» της παιδικής ηλικίας του επιστήμονα αλλά και της δραματικής περιόδου μετά τη διάγνωση με κινητική νόσο του νευρώνα το 1963, όταν ήταν μόλις 21 ετών.

Οι γιατροί τότε εκτιμούσαν ότι θα ζούσε μόνο δύο ακόμη χρόνια. Ωστόσο, ο Χόκινγκ διέψευσε κάθε πρόβλεψη, συνέχισε το επιστημονικό του έργο για δεκαετίες και πέθανε το 2018 σε ηλικία 76 ετών, έχοντας καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης φυσικής.

Η βιογραφία αποκαλύπτει επίσης τη δυσκολία του πατέρα του να αποδεχθεί την εξέλιξη της ασθένειας. Σε σημείωση του 1967, ο Φρανκ έγραφε πως «όλα είναι τόσο αργά και βασανιστικά με τον Στίβεν. Η ομιλία του είναι τόσο δύσκολη και η συζήτηση γίνεται σχεδόν αδύνατη. Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν και θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά δεν χαίρομαι το να είμαι μαζί του».

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στίβεν έγινε σύμβολο επιμονής και ανθρώπινης δύναμης.

Το βιβλίο του «Το Χρονικό του Χρόνου» πούλησε περισσότερα από 13 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ οι φράσεις του συνεχίζουν να εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους.

«Να κοιτάτε τα άστρα και όχι τα πόδια σας», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Όσο δύσκολη κι αν φαίνεται η ζωή, πάντα υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις και να πετύχεις. Σημασία έχει να μην τα παρατάς».

Πηγή: skai.gr

