Τραμπ: Η συμφωνία για τη Γάζα «το μεγαλύτερο πράγμα» που έχω κάνει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία για εκεχειρία και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα «θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ», μιλώντας στο Axios από το Air Force One καθ' οδόν προς το Ισραήλ.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, το μήνυμά του στην ομιλία του στην Κνεσέτ (ισραηλινή Βουλή), εντός της ημέρας, θα είναι «αγάπη και ειρήνη για την αιωνιότητα»

.@POTUS ahead of his trip to Israel: "This is going to be a very special time... Everybody's cheering at one time. That's never happened before... It's an honor to be involved — and we're going to have an amazing time." pic.twitter.com/lYhG94lxNM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 12, 2025

Υποστήριξε πως οι επιθέσεις στο Ιράν τον Ιούνιο, στις οποίες διέταξε τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν για ένα μικρό διάστημα, άνοιξαν το δρόμο για τη συμφωνία αποδυναμώνοντας έναν βασικό προστάτη της Χαμάς.

Η άρση αυτού που αποκαλεί «μαύρο σύννεφο» γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο ισχυρίζεται ότι ήταν εβδομάδες μακριά από μια βόμβα, βοήθησε να έρθουν περισσότερα αραβικά κράτη στο τραπέζι για να πιέσουν για μια συμφωνία, υποστηρίζει, σύμφωνα με το Channel 12.

Ο Τραμπ είπε ότι παρακολούθησε τμήματα της συγκέντρωσης του Σαββάτου το βράδυ στην πλατεία Ομήρων, όπου μίλησαν ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ, η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ήταν μια απίστευτη συγκέντρωση. Ήταν κάτι σπουδαίο. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι» είπε.

Το Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ «ακούγεται ενθουσιασμένος» για μια ειρηνευτική διάσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ και είναι χαρούμενος που θα παραστεί ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει γιατί ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα παραστεί, αλλά σημείωσε ότι η Αίγυπτος ήταν υπεύθυνη για τις προσκλήσεις.

Πηγή: skai.gr

