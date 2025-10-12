Τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης στη Γαλλίαhttps://www.skai.gr/tags/gallia, μετά την επανατοποθέτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.
Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι:
-Ο Ρολάν Λεσκιούρ αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών
-Ο Ζεράλντ Νταρμανέν παραμένει υπουργός Δικαιοσύνης
-Ο Ζαν Νοέλ Μπαρό αναλαμβάνει υπουργός Εξωτερικών
-Ο Λοράν Νούνες αναλαμβάνει υπουργός Εσωτερικών
-Η Κατρίν Βοτρέ αναλαμβάνει υπουργός Άμυνας
Με δήλωσή του στο Χ, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί τόνισε ότι στόχος της νέας κυβέρνησης είναι να πετύχει την έγκριση του προϋπολογισμού πριν το τέλος του έτους.
