Απάντηση ΕΕ σε Τραμπ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε σθεναρά τους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με την εκπρόσωπο Πάουλα Πίνιο να τονίζει ότι η Ευρώπη διαθέτει «εξαιρετικούς ηγέτες» και ότι «εκατομμύρια πολίτες είναι περήφανοι για αυτούς».

O Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι μια «υποβαθμισμένη» ομάδα χωρών που κυβερνάται από «αδύναμους» ηγέτες.

Ο Τραμπ επέκρινε την Ευρώπη για κακή διοίκηση και ανικανότητα στο να ρυθμίσει τη μετανάστευση, σε συνέντευξή του στο Politico που μεταδόθηκε την Τρίτη σε ειδικό επεισόδιο του podcast The Conversation.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους προέδρους και πρωθυπουργούς της ηπείρου, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Όταν το Politico ζήτησε σχόλιο από την επικεφαλής εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, εκείνη υπερασπίστηκε με σθένος τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες, ξεκινώντας από την ηγέτιδα αυτού του θεσμού, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν, για την οποία είμαστε πραγματικά περήφανοι, και η οποία μπορεί να μας καθοδηγήσει μπροστά στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος», δήλωσε η Πίνιο.

Η Πίνιο επαίνεσε επίσης τους «άλλους ηγέτες των 27 κρατών-μελών που αποτελούν μέρος αυτού του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αυτού του ειρηνευτικού εγχειρήματος, οι οποίοι ηγούνται της ΕΕ με όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, από το εμπόριο μέχρι τον πόλεμο στη γειτονιά μας».

Πρόσθεσε: «Ας εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να επαναλάβω αυτό που νιώθουν πολλά από τα εκατομμύρια των πολιτών στην ΕΕ: Είμαστε περήφανοι για τους ηγέτες μας».

Η Ευρώπη έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από το περιβάλλον του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, με το αμερικανικό μανιφέστο εθνικής ασφάλειας να υποστηρίζει ότι η ήπειρος βρίσκεται σε πολιτισμική παρακμή, ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν την ΕΕ για λογοκρισία, μετά το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Κομισιόν στην πλατφόρμα Χ του Ίλον Μασκ για παραβίαση κανόνων διαφάνειας.



Πηγή: skai.gr

