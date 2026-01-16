Το X (πρώην Twitter) κατέρρευσε για αρκετά λεπτά, για δεύτερη φορά σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με το Down Detector, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταγραφεί περισσότερες από 19.000 αναφορές προβλημάτων, ενώ στις ΗΠΑ οι αναφορές αγγίζουν σχεδόν τις 75.000.

Από όσους ανέφεραν προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Το 58% δήλωσε ότι το ζήτημα εντοπίζεται στην εφαρμογή (app).

Το 34% αντιμετωπίζει δυσκολίες με την ιστοσελίδα.

Το υπόλοιπο 7% δήλωσε ότι το πρόβλημα αφορά τη ροή αναρτήσεων (feed/timeline).

Αν και η αιτία της διακοπής παραμένει ασαφής, είναι πιθανό να συνδέεται με προγραμματισμένη συντήρηση της Cloudflare – του δικτύου πάνω στο οποίο λειτουργεί το X.

Πηγή: skai.gr

