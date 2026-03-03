Τραμπ: Οι περισσότεροι πιθανοί νέοι ηγέτες του Ιράν είναι νεκροί - Ίσως εγώ να πίεσα το Ισραήλ να επιτεθεί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Κάναμε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους τρελούς», είπε αναφερόμενος στο Ιράν. «Ήταν η άποψή μου ότι θα επιτίθεντο πρώτοι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιτίθεται σε χώρες «που δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμβαίνουν»

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι «υπήρξε και άλλο πλήγμα σήμερα κατά της νέας ηγεσίας», ενώ υποστήριξε πως «πολλοί άνθρωποι στο Ιράν ζητούν ασυλία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την απόφασή του για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, επανέλαβε ότι πίστευε πως η Τεχεράνη «επρόκειτο να επιτεθεί πρώτη»,

Όπως είπε, αυτή η εκτίμηση διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

«Κάναμε διαπραγματεύσεις με αυτούς τους τρελούς», είπε αναφερόμενος στο Ιράν. «Ήταν η άποψή μου ότι θα επιτίθεντο πρώτοι».

Υπογράμμισε ότι «δεν ήθελε να συμβεί αυτό» και για αυτόν τον λόγο, μπορεί να ώθησε το Ισραήλ να δράσει. «Αλλά το Ισραήλ ήταν έτοιμο. Και ήμασταν έτοιμοι», σχολίασε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος, όπως και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, εξεπλάγησαν από τις επιθέσεις εναντίον τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιτίθεται σε χώρες «που δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμβαίνουν», προσθέτοντας ότι το Ιράν πλήττει «μόνο πολιτικούς στόχους». Παράλληλα, ανέφερε ότι η χώρα «δεν διαθέτει πλέον αεροπορική προστασία και συστήματα ανίχνευσης».

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι «υπήρξε και άλλο πλήγμα σήμερα κατά της νέας ηγεσίας», ενώ υποστήριξε πως «πολλοί άνθρωποι στο Ιράν ζητούν ασυλία».

Ερωτηθείς για το ποιο θα μπορούσε να είναι το χειρότερο σενάριο στο Ιράν, απάντησε ότι «υποθέτω ότι το χειρότερο θα ήταν να κάνουμε όλο αυτό και μετά να αναλάβει κάποιος που είναι το ίδιο κακός με τον προηγούμενο, σωστά;» απάντησε. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί».

Όταν ρωτήθηκε ποιον θα ήθελε να αναλάβει, έδωσε μια ωμή απάντηση: «Οι περισσότεροι από αυτούς που είχαμε στο μυαλό μας είναι νεκροί».

Πρόσθεσε ότι και η «εναλλακτική λύση» μετά από εκείνα τα πρόσωπα είναι πλέον επίσης νεκρή.

Ο Τραμπ άσκησε κριτική στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ που δεν συντάσσονται με τις πολεμικές του πρωτοβουλίες, λέγοντας: «Θα διακόψουμε κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, δεν θέλουμε καμία σχέση με την Ισπανία». Πρόσθεσε επίσης: «Παρεμπιπτόντως, δεν είμαι ικανοποιημένος ούτε με το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιθέτως, είπε ότι η Γερμανία επιτρέπει στις ΗΠΑ να προσγειώνονται σε ορισμένες τοποθεσίες όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, διευκρινίζοντας: «Δεν τους ζητάμε να στείλουν στρατεύματα στο έδαφος».

Ο πρόεδρος Τραμπ μιλώντας για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου εν μέσω των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, είπε στους δημοσιογράφους ότι «ο κόσμος αισθάνθηκε πως ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει».

«Οπότε αν έχουμε λίγο υψηλότερες τιμές πετρελαίου για λίγο… μόλις τελειώσει όλο αυτό, οι τιμές θα πέσουν», είπε, πριν προσθέσει πως «πιστεύω ότι θα πέσουν ακόμα πιο χαμηλά απ’ ό,τι πριν»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.