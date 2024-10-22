Ισραήλ: Η πολεμική αεροπορία προσπαθεί να καταρρίψει drone που βρίσκεται στον βορρά

Η πολεμική αεροπορία η προσπαθεί να καταρρίψει drone που βρίσκεται πάνω από το βόρειο Ισραήλ, αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης.



Οι πληροφορίες από τον στρατό κάνουν λόγο για εντοπισμό τριών drones αρχικά. Το ένα το κατέρριψαν, το δεύτερο έπεσε σε ανοιχτή περιοχή και το τρίτο ακόμη το ψάχνουν.

Οι ισραηλινοί το κυνηγούν με μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Υπάρχει ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για ασφάλεια στον Βορρά, που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να μεταφέρει τους κατοίκους ασφαλείς πίσω στις εστίες τους σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν,

«Τρομοκρατούμε τους ουρανούς της Χάιφα» δηλώνει η Χεζμπολάχ, αναρτώντας ισραηλινό βίντεο.

