Τεχεράνη: Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία θα πραγματοποιήσουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια

Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία θα πραγματοποιήσουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με μια πληροφορία που μετέδωσε ένα ιρανικό μέσο ενημέρωσης, την οποία προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιώσει το Ριάντ, όμως θα μπορούσε να αποτελέσει ορόσημο για αυτές τις δύο δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, οι σχέσεις των οποίων για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεναν «ψυχρές».

Οι δύο χώρες, οι οποίες εδώ και καιρό υποστήριζαν αντίπαλα στρατόπεδα στην περιοχή, είχαν διακόψει εδώ και επτά χρόνια τις διπλωματικές σχέσεις τους. Οι σχέσεις αυτές αναθερμάνθηκαν τον Μάρτιο του 2023 χάρη σε μια εντυπωσιακή επαναπροσέγγιση υπό την αιγίδα της Κίνας.

«Η Σαουδική Αραβία ζήτησε να οργανώσουμε κοινά γυμνάσια στην Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε ο ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, τον οποίο επικαλέστηκε χθες Δευτέρα το βράδυ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν τη διεξαγωγή γυμνασίων με το Ιράν.

«Ο συντονισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα έχουν τις απαραίτητες διαβουλεύσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των γυμνασίων», συμπλήρωσε ο Ιρανί, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

