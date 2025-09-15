Συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για το TikTok: Τραμπ και Σι θα συνομιλήσουν την Παρασκευή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας αναφορικά με το TikTok, το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για μετάβαση της πλατφόρμας σε αμερικανική ιδιοκτησία. Η συμφωνία αναμένεται να επιβεβαιωθεί σε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το TikTok κινδυνεύει να απενεργοποιηθεί στις ΗΠΑ από τις 17 Σεπτεμβρίου, εάν η κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance δεν συμφωνήσει να πουλήσει την εταιρεία. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι είναι πιθανό η προθεσμία να παραταθεί για να επιτραπεί η οριστικοποίηση της συμφωνίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Δεν πρόκειται να μιλήσουμε για τους εμπορικούς όρους της συμφωνίας. Είναι μεταξύ δύο ιδιωτών, αλλά οι εμπορικοί όροι έχουν συμφωνηθεί», δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη.

Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας στο Palacio de Santa Cruz του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών ήταν ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μέσα σε τέσσερις μήνες για την αντιμετώπιση των τεταμένων εμπορικών σχέσεων καθώς και της επικείμενης προθεσμίας εκποίησης του TikTok.

Τι δήλωσε ο Τραμπ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά και άφησε να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας του TikTok.

Ο Τραμπ είπε ότι θα συνομιλήσει την Παρασκευή με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ .

«Η μεγάλη Συνάντηση για το Εμπόριο στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! (σ.σ. Οι συνομιλίες) θα ολοκληρωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

«Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια "συγκεκριμένη" εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!», συμπλήρωσε.

Αντιπροσωπείες με επικεφαλής τον Μπέσεντ και τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ συναντώνται σε ευρωπαϊκές πόλεις από τον Μάιο για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τις διαφορές που είχε ως αποτέλεσμα ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές και προκάλεσαν «αντίποινα» από την πλευρά της Κίνας που επέβαλε δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα και διακοπής της ροής σπάνιων γαιών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, ο οποίος ήταν επίσης μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μαδρίτη, δήλωσε ότι η συμφωνία TikTok ήταν ένδειξη καλής πίστης μεταξύ των δύο πλευρών καθώς συνεχίζουν να συζητούν άλλα θέματα, όπως οι δασμοί και η οικονομική πολιτική.

Μπέσεντ: Οι συνομιλίες για άλλα θέματα θα συνεχιστούν

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για άλλα θέματα θα συνεχιστούν, πιθανώς τις επόμενες εβδομάδες. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει ενδιαφέρον για μια συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και ο Μπέσεντ δήλωσε ότι εναπόκειται στους ηγέτες να συζητήσουν εάν θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας της Παρασκευής.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση των διαπραγματεύσεων είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην απαγόρευση του TikTok εάν η Κίνα δεν εγκαταλείψει τις απαιτήσεις της για μειωμένους δασμούς και τεχνολογικούς περιορισμούς στο πλαίσιο της συμφωνίας εκποίησης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μπέσεντ και ο Γκριρ δήλωσαν ότι η Κίνα επιθυμεί παραχωρήσεις στο εμπόριο και την τεχνολογία με αντάλλαγμα τη συμφωνία για εκποίηση από τη δημοφιλή εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Κινέζοι ομόλογοί μας έχουν έρθει με ένα πολύ επιθετικό αίτημα», δήλωσε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε την εθνική ασφάλεια για μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης».

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν καθώς η Ουάσινγκτον απαιτεί από τους συμμάχους της να επιβάλουν δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα λόγω των κινεζικών αγορών ρωσικού πετρελαίου, κάτι που το Πεκίνο τη Δευτέρα χαρακτήρισε προσπάθεια εξαναγκασμού. Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ρωσίας συζητήθηκε σύντομα.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε ξεχωριστά τη Δευτέρα ότι μια προκαταρκτική έρευνα για την NvidiaNVDA.O διαπίστωσε ότι ο αμερικανικός γίγαντας των μονάδων τσιπ είχε παραβιάσει τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η ανακοίνωση για την Nvidia έγινε σε ακατάλληλη χρονική στιγμή.

Η έρευνα θεωρείται ευρέως ως αντίποινα κατά των περιορισμών που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στον κινεζικό τομέα τσιπ.

