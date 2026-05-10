Με το δάχτυλο στη σκανδάλη συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Σε τεντωμένο σχοινί συνεχίζονται τις τελευταίες ώρες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά δοκιμάζεται από την πρόσφατη ένταση στο Στενό του Ορμούζ.

Η Ουάσινγκτον αναμένει ακόμα την απάντηση της Τεχεράνης στη νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επιχειρώντας να διατηρήσει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο.

Η κατάσταση στο πεδίο, όμως, κάθε άλλο παρά αποκλιμάκωση δείχνει. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα απαντήσει με «σφοδρή επίθεση» εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, εάν ιρανικά πετρελαιοφόρα ή εμπορικά πλοία δεχθούν νέες επιθέσεις, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει καταρτίσει σχέδιο για νέα πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης σε περίπτωση που διαπραγματεύσεις δεν ευοδωθούν..

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών συνεχίζεται, με τις δυνάμεις της να έχουν ακινητοποιήσει τέσσερα πλοία και να έχουν εμποδίσει την κίνηση δεκάδων εμπορικών σκαφών, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη.

Στο διπλωματικό σκέλος, η συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ και του Μάρκο Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο Μαϊάμι δείχνει ότι οι παρασκηνιακές επαφές συνεχίζονται.

Την ίδια ώρα, οι ανταλλαγές πυρών στον Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί που προκάλεσαν νέες απώλειες, επιβεβαιώνουν πως η περιφερειακή κρίση παραμένει ανοιχτή - και απειλεί να τινάξει στον αέρα κάθε προσπάθεια διπλωματικής διεξόδου.



