Χανταϊός: Περισσότεροι από 90 άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το Hondius

Οι επιχειρήσεις εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου πρόκειται να διακοπούν σήμερα το βράδυ και να επαναληφθούν αύριο

Μεταφορά από Hondius

«Περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, θα έχουν απομακρυνθεί» από το Hondius μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, ανακοίνωσε ο Ισπανός υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επιχειρήσεις εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου πρόκειται να διακοπούν σήμερα το βράδυ και να επαναληφθούν αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα.

Δεν θα γίνει απομάκρυνση επιβατών αύριο το πρωί λόγω του «ανεφοδιασμού σε καύσιμα» που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για το ταξίδι του προς την Ολλανδία που θα διαρκέσει ημέρες, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ο υπεύθυνος του λιμανιού της Γραναδίγια Πέδρο Σουάρεθ.

Αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, προβλέπεται να αναχωρήσει αύριο, Δευτέρα, γύρω στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

