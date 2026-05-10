Χανταϊός: Περισσότεροι από 90 άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το Hondius

«Περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, θα έχουν απομακρυνθεί» από το Hondius μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, ανακοίνωσε ο Ισπανός υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επιχειρήσεις εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου πρόκειται να διακοπούν σήμερα το βράδυ και να επαναληφθούν αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα.

Δεν θα γίνει απομάκρυνση επιβατών αύριο το πρωί λόγω του «ανεφοδιασμού σε καύσιμα» που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για το ταξίδι του προς την Ολλανδία που θα διαρκέσει ημέρες, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ο υπεύθυνος του λιμανιού της Γραναδίγια Πέδρο Σουάρεθ.

Αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, προβλέπεται να αναχωρήσει αύριο, Δευτέρα, γύρω στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.