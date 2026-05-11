Ανυποχώρητη η Τεχεράνη: «Ο εμπλουτισμός ουρανίου δεν είναι διαπραγματεύσιμος»

Αμετάβλητη παραμένει η στάση του Ιράν στο πυρηνικό ζήτημα, με την Τεχεράνη να εμφανίζεται ανυποχώρητη, την ώρα που το αδιέξοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ παραμένει.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαΐ, δήλωσε επικαλούμενος τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, ότι η πυρηνική τεχνολογία «δεν βρίσκεται στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων» και ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου «δεν είναι διαπραγματεύσιμος».

Σύμφωνα με τον Ρεζαΐ, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του κοινοβουλίου, τα μέλη της υπογράμμισαν την ανάγκη προστασίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, την αντιμετώπιση του «εχθρού» και χαρακτήρισαν «άχρηστη» τη συμμετοχή στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT), ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση των πυρηνικών «επιτευγμάτων» της χώρας.

