Εκατομμύρια δολάρια ανά αποστολή στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ πληρώνουν ακριβά την ένταση με το Ιράν

Όσο η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ παραμένει ασταθής, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος εκατομμυρίων δολαρίων κάθε φορά που στέλνει ένα αντιτορπιλικό μέσω της θαλάσσιας οδού, ενώ οι διελεύσεις αυτές από μόνες τους δεν φαίνεται να αρκούν για το άνοιγμα του Στενού, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι αποστολές του Πολεμικού Ναυτικού εξακολουθούν να είναι υψηλού κινδύνου, με τα πλοία να συνοδεύονται από μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα από αέρος, ενώ έχουν ενισχυθεί και τα μέτρα επιτήρησης.

Αν τα πλοία χρειαστεί να αμυνθούν έναντι ιρανικής επίθεσης - όπως έκαναν τρία πολεμικά πλοία κατά τη διέλευσή τους την Πέμπτη - το κόστος θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς θα απαιτούνταν πύραυλοι αξίας έως και 6 εκατ. δολαρίων ο καθένας.

Αν και μεγάλο μέρος του λειτουργικού κόστους καλύπτεται ήδη από τον φετινό αμυντικό προϋπολογισμό, η συνεχής συνοδεία εμπορικών πλοίων από και προς τον Κόλπο αναμένεται να προσθέσει δισεκατομμύρια στο κόστος της σύγκρουσης, η οποία - σύμφωνα με το Πεντάγωνο - έχει ήδη ξεπεράσει τα 25 δισ. δολάρια, αν και αρκετοί θεωρούν ότι το πραγματικό ποσό είναι ακόμη μεγαλύτερο.

«Οι διελεύσεις του Πολεμικού Ναυτικού από μόνες τους δεν θα ανοίξουν το Ορμούζ για τα περισσότερα από 1.500 εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο Θέιν Κλερ, συνταξιούχος πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών και Δημοσιονομικών Αξιολογήσεων.

«...Το γεγονός ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία χρειάστηκε να αποκρούσουν ιρανικές επιθέσεις δείχνει πως τα πλοία που ταξιδεύουν χωρίς συνοδεία θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν διαρκείς απειλές».. πρόσθεσε ο Κλερ.

Σημείωσε ότι η αντιμετώπιση αυτών των απειλών εξαντλεί τα αποθέματα των ΗΠΑ σε όπλα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας υψηλής τεχνολογίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για πιο προηγμένους αντιπάλους όπως η Κίνα ή η Ρωσία.

Οι πύραυλοι αεράμυνας του Πολεμικού Ναυτικού κοστίζουν περίπου 1 έως 6 εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με την απειλή και την εμβέλεια. Οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι SM-3 Block IIA της RTX Corp., οι οποίοι κοστίζουν πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας, έχουν σχεδιαστεί για την εξουδετέρωση βαλλιστικών πυραύλων και είναι απίθανο να εκτοξευθούν κατά τη διάρκεια διέλευσης από το Στενό.

Το Πολεμικό Ναυτικό ξόδεψε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την αγορά αεροσκαφών αναχαίτισης κατά τη διάρκεια της ναυτικής αποστολής του στην Ερυθρά Θάλασσα, με σκοπό την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των Χούθι.

Σύμφωνα με τον υπουργό Πολέμου τωμ ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και τον Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, η διέλευση από το Στενό την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης που οι ΗΠΑ ονόμασαν «Project Freedom», περιελάμβανε δύο αντιτορπιλικά, περίπου 100 αεροσκάφη, 15.000 στρατιωτικούς και διάφορα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, την Πέμπτη τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν το Στενό και δέχθηκαν επίθεση.

Η λειτουργία των αντιτορπιλικών κοστίζει περίπου 600.000 δολάρια την ημέρα. Τα αεροσκάφη κοστίζουν χιλιάδες δολάρια ανά ώρα πτήσης και, αν και το Πεντάγωνο δεν δημοσιοποιεί τα δικά του έξοδα, τα έγγραφα του προϋπολογισμού δείχνουν τα ποσά που χρεώνει σε άλλες υπηρεσίες για τη χρήση τους, τα οποία κυμαίνονται από περίπου 4.500 δολάρια την ώρα για ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130J έως περίπου 85.000 δολάρια την ώρα για ένα βομβαρδιστικό B-1B. Μια οκτάωρη αποστολή με 100 μαχητικά, αεροσκάφη επιτήρησης, βομβαρδιστικά και ελικόπτερα θα κόστιζε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια.

«Εκτός από τον κίνδυνο να περάσει απαρατήρητος ένας ιρανικός πύραυλος και να χτυπήσει ένα πλοίο, το κόστος εκατοντάδων τέτοιων αποστολών προς και από τον Περσικό Κόλπο φτάνει γρήγορα τα δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε η Μπέκα Βάσερ, υπεύθυνη αμυντικών θεμάτων στο Bloomberg Economics.

«Όσο περισσότερες διελεύσεις πραγματοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, τόσο πιο πιθανό είναι να συμβεί κάποιο χτύπημα, αν το Ιράν συνεχίσει να πραγματοποιεί επιθέσεις», δήλωσε η Έμμα Σάλισμπερι, του Ινστιτούτου Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής και του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών του Βασιλικού Ναυτικού. «Όσο το Ιράν μπορεί να διατηρεί τον κίνδυνο κατά τη διέλευση, είτε με πυρά είτε με νάρκες, το Στενό δεν θα ξαναγίνει “ανοιχτό” όπως ήταν πριν από τον πόλεμο».

Τα πλοία USS Truxtun, USS Rafael Peralta και USS Mason έφτασαν στον Κόλπο του Ομάν την Πέμπτη χωρίς να δεχθούν επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Κανένα από τα πλοία που συμμετείχαν στη διέλευση της Δευτέρας δεν δέχτηκε επίθεση.

Πηγή: skai.gr

