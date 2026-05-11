Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στην επιβολή κυρώσεων κατά εξτρεμιστών Ισραηλινών εποίκων για βιαιοπραγία κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς

Η απόφαση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από την ισραηλινή κυβέρνηση, με τον Υπουργό Εξωτερικών να χαρακτηρίζει την απόφαση ως «αυθαίρετη»

Η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, τόνισε ότι η επιβολή κυρώσεων σηματοδοτεί τη μετάβαση από αδιέξοδο σε αποτέλεσμα

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για επιβολή κυρώσεων εις βάρος εξτρεμιστών Ισραηλινών εποίκων για βιαιοπραγία κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Η είδηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης, με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ να μιλά για «αυθαίρετη» απόφαση.

«Καιρός ήταν να περάσουμε από το αδιέξοδο σε αποτέλεσμα», δήλωσε η Κάλας σε μια ανάρτηση στο X.

«Οι εξτρεμισμοί και η βία έχουν συνέπειες», πρόσθεσε.

EU Foreign Ministers just gave the go-ahead to sanction Israeli settlers over violence against Palestinians.



They also agreed new sanctions on leading Hamas figures.



It was high time we move from deadlock to delivery.

Extremisms and violence carry consequences. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 11, 2026

«Έγινε! Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει σήμερα κυρώσεις ενάντια σε κύριες ισραηλινές οργανώσεις που είναι ένοχες για υποστήριξη της εξτρεμιστικής και βίαιης εποικιστικής δραστηριότητας στη Δυτική Όχθη, καθώς και στους ηγέτες τους», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Αυτές οι εξαιρετικά σοβαρές και απαράδεκτες πράξεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το πακέτο κυρώσεων αφορά τρεις εποίκους και τέσσερις οργανώσεις εποίκων, καθώς και 12 αξιωματούχους της Χαμάς..

Αντιδρώντας, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ καταδίκασε τις κυρώσεις και με ανάρτηση στο X τόνισε ότι η ΕΕ «επέλεξε, με αυθαίρετο και με πολιτικό τρόπο, να επιβάλει κυρώσεις σε Ισραηλινούς πολίτες και οντότητες λόγω των πολιτικών τους απόψεων και χωρίς καμία βάση».

«Εξίσου εξωφρενική είναι η απαράδεκτη σύγκριση που επέλεξε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ Ισραηλινών πολιτών και τρομοκρατών της Χαμάς. Πρόκειται για μια εντελώς διαστρεβλωμένη ηθική ισοδυναμία», πρόσθεσε.

Οι κυρώσεις είχαν μπλοκαριστεί εδώ και μήνες λόγω του βέτο της Ουγγαρίας του Βίκτορ Όρμπαν. Αλλά η ήττα του τελευταίου και η νίκη του Πίτερ Μάγιαρ στις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου κατέστησε δυνατή την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με αυτές τις κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ.

Απαιτείται ακόμη επίσημη απόφαση από τους 27 για να τεθούν σε ισχύ.

Η Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος όπου καθημερινά σημειώνεται βία, βρίσκεται υπό κατοχή από το Ισραήλ από το 1967.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.