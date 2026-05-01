Τραμπ: Δεν είμαι ικανοποιημένος από τη νέα πρόταση του Ιράν - «Ή συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί τελικά να αποδεχθεί μια συμφωνία.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος», ανέφερε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χωρίς να διευκρινίσει ποια σημεία της πρότασης απορρίπτει.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν ενδέχεται να μην καταλήξει ποτέ σε συμφωνία, κάνοντας λόγο για «σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες» στην ηγεσία της χώρας.

«Έχουν κάνει πρόοδο, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουν ποτέ σε συμφωνία», είπε, περιγράφοντας την ιρανική ηγεσία ως «διαιρεμένη».

«Η ηγεσία είναι πολύ κατακερματισμένη. Υπάρχουν δύο, τρεις, ίσως και τέσσερις ομάδες. Όλοι θέλουν συμφωνία, αλλά επικρατεί χάος», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές του απέναντι στο Ιράν περιορίζονται είτε σε μια μεγάλη στρατιωτική κλιμάκωση είτε σε μια συμφωνία.

«Υπάρχουν επιλογές. Θέλουμε να πάμε και να τους ισοπεδώσουμε ολοκληρωτικά ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία; Αυτές είναι οι επιλογές», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι έλαβε επικαιροποιημένη ενημέρωση για στρατιωτικά σενάρια από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι προτιμά να μην υπάρξει επανέναρξη των βομβαρδισμών.

«Σε ανθρώπινο επίπεδο, θα προτιμούσα όχι», είπε από τον Λευκό Οίκο. «Αλλά αυτό είναι το δίλημμα: να πάμε δυναμικά και να τους ισοπεδώσουμε ή να κάνουμε κάτι άλλο;»

«Εντελώς αντισυνταγματικό» το όριο των 60 ημερών για πολεμικές επιχειρήσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Παρασκευή «εντελώς αντισυνταγματικό» τον νόμο που περιορίζει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, υποδηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει επίσημη άδεια για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν.

«Το θεωρούν εντελώς αντισυνταγματικό», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Γιατί να είμαστε εμείς διαφορετικοί;»

Οι δηλώσεις του συνιστούν την τελευταία απόρριψη από την κυβέρνηση του Νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973 (War Powers Resolution), ο οποίος απαιτεί από τον πρόεδρο να εξασφαλίσει έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων πέραν των 60 ημερών.

«Είμαστε πάντα σε επαφή με το Κογκρέσο, αλλά κανείς δεν το έχει ζητήσει ποτέ», είπε ο Τραμπ σχετικά με την έγκριση για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος. «Κανείς δεν το έχει ζητήσει ποτέ πριν».

«Δεν αποχωρούμε από το Ορμούζ προς το παρόν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν αποχωρούν» προς το παρόν από το Στενό του Ορμούζ, υπερασπιζόμενος τον αποκλεισμό και χαρακτηρίζοντάς τον «ισχυρό» σε δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός αποδίδει και εκτίμησε ότι οι τιμές της ενέργειας θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά το τέλος του πολέμου. «Όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα πάντα θα πέσουν κατακόρυφα», είπε.

«Δυσαρεστημένος» με Ιταλία και Ισπανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ κατηγόρησε εκ νέου την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν τηρεί τη συμφωνία για τους δασμούς στα οχήματα.

Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν από την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ, τονίζοντας ότι τα οχήματα που κατασκευάζονται σε αμερικανικά εργοστάσια δεν θα υπόκεινται σε δασμούς.



Πηγή: skai.gr

