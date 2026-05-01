Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας την ότι δεν συμμορφώνεται με τη μεταξύ τους εμπορική συμφωνία.

«Με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί την πλήρως συμφωνημένη εμπορική συμφωνία μας, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «είναι απολύτως κατανοητό και συμφωνημένο πως, εάν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά παράγονται σε εργοστάσια εντός των ΗΠΑ, δεν θα επιβάλλεται κανένας δασμός».

Στο πλαίσιο μιας διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας, η ΕΕ είχε συμφωνήσει να καταργήσει τους δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα ανώτατο όριο δασμών 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες από την αρχική της σύναψη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εκτιμήσει ότι η διμερής συμφωνία θα εξοικονομούσε για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων περίπου 500 έως 600 εκατ. ευρώ τον μήνα.

Η αξία του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ ανήλθε σε 1,7 τρισ. ευρώ (2 τρισ. δολάρια) το 2024, δηλαδή κατά μέσο όρο 4,6 δισ. ευρώ ημερησίως, σύμφωνα με τη Eurostat.



Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, λόγω του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με τη μεταξύ μας πλήρως συμφωνημένη εμπορική συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%.

Είναι απολύτως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, αν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά παράγονται σε εργοστάσια εντός των ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αυτά τα εργοστάσια, με Αμερικανούς εργαζόμενους, θα ανοίξουν σύντομα - δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»



Πηγή: skai.gr

