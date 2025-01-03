Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος θα επαναληφθούν σήμερα στο Κατάρ.

«Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις θα ξαναρχίσουν σήμερα, Παρασκευή, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη «διασφάλιση ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε πλήρη παύση των εχθροπραξιών και στην αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.