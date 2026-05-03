Εξέτασα τη νέα πρόταση του Ιράν, και την απορρίπτω, ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρος Ιωαννίδης, σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κρατικό δίκτυο Kan News, ο Τραμπ είπε ότι η πρόταση του Ιράν είναι «απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι έχει «μελετήσει τα πάντα» και την απέρριψε ως μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η στρατιωτική κατάσταση πηγαίνει πολύ καλά» επέμεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως είπε, «οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που έχουν προσφέρει», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω».

Σχετικά με τις επανειλημμένες απαιτήσεις του προς τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ να δώσει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να μην δικαστεί σε υπόθεση διαφθοράς, ο Τραμπ διεμήνυσε ότι «είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς εμένα και τον Μπίμπι, με αυτή τη σειρά. Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες».

Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν μέσω του Πακιστάν στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, και ότι αξιολογεί την απάντηση, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Το ζήτημα των πυρηνικών δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση των 14 σημείων, και όσα έχουν αναφερθεί από ορισμένα μέσα ενημέρωσης είναι αποκύημα της φαντασίας τους», επέμεινε.

Ο Μπαγκάι πρόσθεσε ότι η πρόταση «επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου», χωρίς να δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες.

Η τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών με τερματισμό του πολέμου, και όχι απλά παράταση της εκεχειρίας σχολιάζει το Al Jazeera.

Πηγή: skai.gr

