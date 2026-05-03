Ισραήλ: Σάλος με τις τούρτες γενεθλίων του Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ - Διακοσμημένες με κρεμάλες και πιστόλια - Φωτό

Σάλος έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ με τις τούρτες γενεθλίων του ακροδεξιού υπουργού Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ - Οι τούρτες, μια εκ των οποίων από τη γυναίκα του, είναι διακοσμημένες με κρεμάλες,  πιστόλια.

Σημειώνεται ότι στα τέλη Μαρτίου η ισραηλινή βουλή ψήφισε νομοσχέδιο για την εκτέλεση δια απαγχονισμού Παλαιστινίων που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις σε Ισραηλινούς.

Αν και η θανατική ποινή προβλέπεται από την ισραηλινή νομοθεσία ως πιθανή ποινή για γενοκτονία, κατασκοπεία εν καιρώ πολέμου και ορισμένα αδικήματα τρομοκρατικού χαρακτήρα, δεν έχει επιβληθεί από την εκτέλεση του ναζιστή εγκληματία πολέμου Άντολφ Άιχμαν το 1962.

Η νομοθεσία προωθήθηκε έντονα από την ακροδεξιά, με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ να αποτελεί την κινητήρια δύναμή της. Μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, γιόρτασε ανοίγοντας μπουκάλια σαμπάνιας εντός του κοινοβουλίου. Η ποινή δεν θα εφαρμόζεται σε Εβραίους εξτρεμιστές καταδικασθέντες για παρόμοια ή ίδια εγκλήματα

