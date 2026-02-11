Οργάνωση αυτοχθόνων αξίωσε χθες Τρίτη «δικαιοσύνη» για εκατοντάδες υποθέσεις παιδιών και εφήβων που φέρονται να υπέστησαν σεξουαλική βία, ο αριθμός των οποίων συνεχίζει να αυξάνεται, όπως τόνισε, με δράστες εκπαιδευτικούς και συγγενείς τους, σε τομέα της επικράτειας του Περού που διαρρέει ο Αμαζόνιος.

Τον Ιούνιο του 2024, η κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι θα διενεργείτο έρευνα για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής βίας που υπέστησαν κάπου 500 μαθήτριες και μαθητές, μέλη φυλών αυτοχθόνων, σε δημόσια σχολεία στην επαρχία Κοντορκάνκι, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι υποθέσεις αυτές ανάγονται στο 2010, αλλά πήραν πολύ μεγαλύτερη έκταση το 2024, έπειτα από τις πρώτες καταγγελίες της προέδρου της συλλογικότητας Συμβούλιο Αουαχάν, η Ροσμάρι Πίοκ.

«Έχουμε 800 υποθέσεις σεξουαλικών βιαιοτήτων με θύματα ανήλικα παιδιά που καταγγέλθηκαν στην εισαγγελία», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η κ. Πίοκ, διευκρινίζοντας πως συνεχίζουν να προστίθενται κι άλλες στο σύνολο αυτό.

«Κάθε μέρα βιάζουν. Απαιτούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Απαιτούμε οι παιδεραστές να τιμωρηθούν στ’ αλήθεια», πρόσθεσε.

Κατά την ίδια, από την έναρξη του 2026 έχουν γίνει 19 μηνύσεις για υποθέσεις σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής οδήγησε φέτος σε μείωση των μέσων για να διενεργούνται έρευνες.

Στους φερόμενους ως δράστες συγκαταλέγονται εκπαιδευτικοί και συγγενείς θυμάτων--γονείς, παππούδες, θείοι... Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν κυρίως σε σχολεία ή εστίες, μαθητικές ή φοιτητικές, με βάση τις μηνύσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, έχουν υποβληθεί καταγγελίες σε βάρος 616 εκπαιδευτικών για σεξουαλική βία στην περιοχή αυτή.

Η κ. Πίοκ τόνισε ότι ως αυτό το στάδιο έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους 111 καθηγητές, έχουν αθωωθεί 72 και άλλοι τέσσερις παραμένουν σε διαθεσιμότητα.

Η περουβιανή δικαστική εξουσία επαναβεβαίωσε μέσω X τη «σθεναρή δέσμευσή της να τιμωρήσει με παραδειγματικό τρόπο και με όλη την αυστηρότητα του νόμου τα σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος κοριτσιών, αγοριών και εφήβων Αουαχάν (...) στην Κοντορκάνκι» στην Αμαζονία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

