Η Λευκορωσία συμφώνησε να σταματήσει τις πτήσεις μπαλονιών προς τη Λιθουανία

Ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κόουλ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, υποσχέθηκε να σταματήσει τα μετεωρολογικά μπαλόνια που πετούν από τη χώρα του προς τη Λιθουανία.

«Πρόσφατα συμφώνησε να κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει τα μπαλόνια», δήλωσε ο Κόουλ στο Reuters στο Βίλνιους, μετά από δύο ημέρες συνομιλιών με τον Λουκασένκο.

Τα μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους τσιγάρων, έχουν προκαλέσει πάνω από δώδεκα κλεισίματα του αεροδρομίου του Βίλνιους τους τελευταίους μήνες.

Η Λιθουανία έχει κατηγορήσει τη Λευκορωσία ότι διεξάγει «υβριδική επίθεση» διευκολύνοντας τη δραστηριότητα αυτή και έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ζητήματος, ζητώντας από το κοινοβούλιο να εγκρίνει στρατιωτική υποστήριξη προς την αστυνομία και τους συνοριοφύλακες για την αντιμετώπιση των λαθρεμπόρων.

Ο Λουκασένκο δήλωσε την Τρίτη ότι η Λιθουανία υπερβάλλει σχετικά με το πρόβλημα.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας προσπαθεί ειλικρινά να εκτονώσει την κατάσταση. Νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να επιλυθεί. Θέλει φυσιολογικές σχέσεις με τους γείτονές του – έτσι με διαβεβαιώνει», είπε ο Κόουλ.

«Ξέρω ότι η Λιθουανία έχει κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει τους παραλήπτες των τσιγάρων ή ό,τι άλλο είναι αυτό. Οπότε πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την 1η Δεκεμβρίου ότι η κατάσταση στα σύνορα επιδεινώνεται και χαρακτήρισε τις εισβολές των μπαλονιών «υβριδική επίθεση» από τη Λευκορωσία, η οποία ήταν «εντελώς απαράδεκτη».

Πηγή: skai.gr

