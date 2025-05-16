Νέα συγκλονιστικά στοιχεία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της Μεξικανής influencer Βαλέρια Μάρκες την ώρα που έκανε ζωντανή μετάδοση στο κομμωτήριό της στο Χαλίσκο.

Η 23χρονη έκανε μετάδοση στο TikTok από το Blossom Beauty Lounge στο προάστιο Ζαποπάν της Γκουανταλαχάρα, στο Χαλίσκο, όταν ένας άνδρας μπήκε και την πυροβόλησε δύο φορές. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος.

Ο θάνατος της 23χρονης influencer έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τις βιαιοπραγίες κατά των γυναικών στο Μεξικό, όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 10 γυναίκες δολοφονούνται κάθε μέρα.

Ενώ οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν το πρωί της Πέμπτης ότι δεν έχουν ακόμη εντοπίσει έναν ύποπτο, η εφημερίδα Milenio είχε εικάσει μια μέρα νωρίτερα ότι ένας διαβόητος εκτελεστής ενός καρτέλ ναρκωτικών ήταν πιθανώς πίσω από τη δολοφονία.

Επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές που συμμετείχαν στην έρευνα, η Milenio και το Newsweek ονόμασαν τον Ρικάρντο Ρούις Βελάσκο — μέλος του καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG) — ως τον κύριο ύποπτο. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Ρούς και η Μάρκς είχαν σχέση για αρκετούς μήνες.

Ο Ρούις συνδέεται με τη δολοφονία του μοντέλου από τη Βενεζουέλα, Ντέζι Αρένας το 2012 στη Γκουανταλαχάρα. Το 2017, φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονία μιας influencer που είχε προσβάλει τον ηγέτη του CJNG, Νεμέσιο Οσεγκουέρα.

