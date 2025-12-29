Το 1998, ο Μπιλ Κλίντον αντιμετώπιζε πρόταση μομφής, η ταινία «Τιτανικός» σάρωσε τα Όσκαρ και τα περισσότερα νοικοκυριά είχαν ακόμα σταθερά τηλέφωνα. Η Gallup και η USA Today κάλεσαν 1.055 Αμερικανούς στα σταθερά τους τηλέφωνα και τους ζήτησαν να κάνουν τις προβλέψεις τους για ένα μακρινό μέλλον: το 2025.

Αυτές οι προβλέψεις έχουν πλέον καταγραφεί στα αρχεία δημοσκοπήσεων που διατηρεί το Roper Center του Πανεπιστημίου Cornell. Έτσι, με τις τελευταίες ημέρες του 2025 να γίνονται πλέον παρελθόν, ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς κάποια από αυτά τα γεγονότα επιβεβαιώθηκαν.

Ορισμένες ήταν εκπληκτικά προφητικές. Οι περισσότεροι Αμερικανοί προέβλεπαν ότι, κατά τη διάρκεια των επόμενων 27 ετών, η χώρα θα είχε εκλέξει έναν μαύρο πρόεδρο, οι γάμοι ομοφυλοφίλων θα ήταν νόμιμοι και συνηθισμένοι και θα είχε εμφανιστεί μια «νέα θανατηφόρα ασθένεια», σημειώνει το CNN.

Οι περισσότεροι άνθρωποι το 1998 αμφέβαλαν σωστά ότι τα διαστημικά ταξίδια θα ήταν συνηθισμένα για τους απλούς Αμερικανούς ή ότι θα είχε γίνει επαφή με εξωγήινες μορφές ζωής.

Άλλες προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν. Περίπου τα δύο τρίτα των Αμερικανών πίστευαν ότι η χώρα θα είχε εκλέξει μια γυναίκα πρόεδρο μέχρι τώρα. Περισσότεροι από τους μισούς περίμεναν να βρεθεί θεραπεία για τον καρκίνο και το 61% περίμενε ότι «οι άνθρωποι θα ζουν συνήθως μέχρι τα 100 χρόνια».

Η δημοσκόπηση έθεσε επίσης ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την κατεύθυνση που ακολουθεί η χώρα. Αποκάλυψε μεγάλο πεσιμισμό.

Ενώ το 70% πίστευε ότι η ποιότητα ζωής των πλουσίων θα βελτιωθεί, οι ερωτηθέντες ήταν σχεδόν διχασμένοι ως προς το αν η κατάσταση θα βελτιωθεί ή θα επιδεινωθεί για τη μεσαία τάξη, και οι περισσότεροι περίμεναν ότι η ζωή των φτωχών θα επιδεινωθεί. Σχεδόν 8 στους 10 περίμεναν ότι οι Αμερικανοί στο μέλλον θα έχουν λιγότερη προσωπική ιδιωτικότητα και το 57% πίστευε ότι θα έχουν λιγότερη προσωπική ελευθερία.

Οι περισσότεροι περίμεναν επίσης υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας, χειρότερη ποιότητα περιβάλλοντος και χαμηλότερες ηθικές αξίες. Μια πλειοψηφία 71% είπε ότι θα είναι πιο δύσκολο να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ώστε να γίνουν καλοί άνθρωποι.

Υπήρχαν μερικά φωτεινά σημεία στην προοπτική των Αμερικανών: Οι περισσότεροι πίστευαν ότι οι φυλετικές σχέσεις θα βελτιωθούν και ότι η ιατρική περίθαλψη θα είναι περιισότερο διαθέσιμη, αν και λιγότερο προσιτή.

