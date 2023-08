Στους 93 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές Κόσμος 12:51, 13.08.2023 linkedin

Ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) ότι ο αριθμός των νεκρών θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς εντοπίζονται περισσότερα θύματα