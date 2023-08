Συρία: Εκρήξεις σε αποθήκες για πυραύλους κοντά στη Δαμασκό

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη Συρία σε αποθήκες φιλοϊρανών παραστρατιωτικών για πυραύλους κοντά στη Δαμασκό, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές, όπως ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι κάτοικοι της Δαμασκού και των γύρω περιοχών άκουσαν «ισχυρές εκρήξεις» να προέρχονται από «αποθήκες φιλοϊρανών παραστρατιωτικών», σε ορεινή περιοχή στα ανατολικά της πρωτεύουσας, ανέφερε το Παρατηρητήριο.

Explosions were reported last night in Damascus #Syria, likely as a result of an Israeli strike pic.twitter.com/YJHzO1ZzvR