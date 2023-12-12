Ο Ιταλός ιδρυτής του Κινήματος Πέντε Αστέρων και ηθοποιός Μπέπε Γκρίλο εισήχθη την περασμένη Κυριακή στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα Il Tirreno, ο Γκρίλο, 75 ετών, μεταφέρθηκε αρχικά στα επείγοντα περιστατικά και στην συνέχεια σε δωμάτιο του νοσοκομείου της Τσέτσινα, κοντά στην πόλη Λιβόρνο της Τοσκάνης.

Η εφημερίδα La Stampa προσθέτει ότι αύριο πρόκειται να ξαναρχίσει στη Σαρδηνία η δίκη, στην οποία ο μικρότερος γιός του Ιταλού ηθοποιού, ο Τσίρο Γκρίλο, κατηγορείται, μαζί άλλους τρεις νέους, για βιασμό 19χρονης κοπέλας και ότι στην δικαστική αίθουσα είναι πιθανό να προβληθούν βίντεο σχετικά με την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

