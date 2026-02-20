Τούρκος δημοσιογράφος της Deutsche Welle συλλαμβάνεται για «προσβολή σε βάρος του προέδρου» Ερντογάν

Τούρκος δημοσιογράφος της γερμανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης Deutsche Welle (DW) συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση στην Άγκυρα χθες Πέμπτη, καθώς κατηγορείται για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «προσβολή σε βάρος του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης.

Στην ανακοίνωσή της, η εισαγγελία διευκρίνισε πως διενεργεί «έρευνα για προσβολή του προέδρου της Δημοκρατίας και μετάδοση παραπλανητικών ειδήσεων μέσω του διαδικτύου» σε βάρος του Αλιτζάν Ουλουντά, ο οποίος συνελήφθη στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ήταν μηνύματα του δημοσιογράφου που αναρτήθηκαν «στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X @alicanuludag» αυτά που πυροδότησαν την έρευνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με δικηγόρο ο οποίος τον εκπροσωπεί και με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες βράδυ, ο κ. Ουλουντά αντιμετωπίζει κατηγορίες για άρθρο του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της DW και αφορά τον επαναπατρισμό τούρκων πολιτών που φέρονται να πολέμησαν στις τάξεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Ο Αλιτζάν Ουλουντά συνελήφθη (...) εξαιτίας άρθρου του με τίτλο ‘Η Τουρκία ετοιμάζεται να επαναπατρίσει τούρκους πολίτες που ανήκουν (στην οργάνωση) Ισλαμικό Κράτος’», είπε ο Τόρα Πέκιν, δικηγόρος της DW Türkçe.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, με την οποία επικοινώνησε χθες βράδυ το Γαλλικό Πρακτορείο, οι κατηγορίες αφορούν «μήνυμα μέσω X πριν από περίπου ενάμισι χρόνο», στο οποίο ο Αλιτζάν Ουλουντά «επέκρινε μέτρα που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση και πιθανόν είχαν οδηγήσει στην απελευθέρωση τρομοκρατών του ΙΚ», και «κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφθορά».

Πάντα σύμφωνα με τη DW, ο δημοσιογράφος «συνελήφθη» και μάλιστα «μπροστά στα μάτια μελών της οικογένειάς του» από όχι λιγότερους από «τριάντα αστυνομικούς», ενώ «το σπίτι του ερευνήθηκε» και «υλικό πληροφορικής κατασχέθηκε».

Κατά τον κ. Πέκιν, ο δημοσιογράφος μεταγόταν χθες βράδυ από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη.

Θα οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας σήμερα, κατά την ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DW, η γενική διευθύντρια του γερμανικού ομίλου, η Μπάρμπαρα Μάσινγκ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες σε βάρος του δημοσιογράφου «ανυπόστατες» κι απαίτησε να «αφεθεί ελεύθερος αμέσως».

Μετά τις επιχειρήσεις του στρατού της de facto κυβέρνησης της Συρίας στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας τον περασμένο μήνα, με σκοπό να ανακτηθεί ο έλεγχος της Δαμασκού σε εδάφη ελεγχόμενα από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), κυρίαρχη συνιστώσα των οποίων είναι οι Κούρδοι, χιλιάδες φερόμενοι ως τζιχαντιστές και συγγενείς τους, που κρατούνταν ως τότε σε καταυλισμούς, μεταφέρθηκαν στο Ιράκ.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι από την 21η Ιανουαρίου μετέφερε «πάνω από 5.700 ενήλικους άνδρες» σε ιρακινές φυλακές.

Οι ΗΠΑ είχαν κάνει γνωστό προηγουμένως ότι λογάριαζαν να μεταφέρουν κάπου 7.000 κρατούμενους κι είχαν καλέσει ενδιαφερόμενες χώρες να παραλάβουν υπηκόους τους ανάμεσά τους.

Οι τουρκικές αρχές, που ερωτήθηκαν επανειλημμένα σχετικά από τον Τύπο, συμπεριλαμβανομένου του AFP, αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν αν συγκαταλέγονταν τούρκοι υπήκοοι στους κρατούμενους κι αν επαναπατρίστηκαν στην Τουρκία.

Για τον αντιπρόσωπο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), «η σύλληψη του Αλιτζάν Ουλουντά εγγράφεται σε διαδικασία δικαστικού διωγμού σε βάρος σοβαρών δημοσιογράφων».

Σε ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ερόλ Εντέρογλου κατήγγειλε τις «ακατάπαυστες αυθαίρετες πρακτικές που βάζουν στο στόχαστρο (...) δημοσιογράφο ο οποίος ενόχλησε την εξουσία εξαιτίας των ερευνών του».

«Όταν μεταχειρίζονται δημοσιογράφο σαν εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου, τον συλλαμβάνουν τριάντα αστυνομικοί και μεταγάγεται αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, αποκαλύπτεται στοχευμένος εκφοβισμός κι επιδεικνύεται σε ποιο βαθμό η κυβέρνηση καταστέλλει σκληρά την ελευθερία του Τύπου», πλειοδότησε η Μπάρμπαρα Μάσινγκ.

