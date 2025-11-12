Λογαριασμός
Ο Πέτρο αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών της Κολομβίας με τις ΗΠΑ

«Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να υποταχθεί» στο να προστατεύονται τα «δικαιώματα των λαών της Καραϊβικής», σχολίασε ο Κολομβιανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο έκανε γνωστό χθες Τρίτη ότι έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας του να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ ωσότου τερματιστούν τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

«Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να υποταχθεί» στο να προστατεύονται τα «δικαιώματα των λαών της Καραϊβικής», σχολίασε ο κ. Πέτρο μέσω X, αναφερόμενος στην ιστορική συνεργασία των δυο χωρών για την καταπολέμηση της διακίνησης.

