Ο Πέτρο αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών της Κολομβίας με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο έκανε γνωστό χθες Τρίτη ότι έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας του να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ ωσότου τερματιστούν τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

«Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να υποταχθεί» στο να προστατεύονται τα «δικαιώματα των λαών της Καραϊβικής», σχολίασε ο κ. Πέτρο μέσω X, αναφερόμενος στην ιστορική συνεργασία των δυο χωρών για την καταπολέμηση της διακίνησης.

Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las… https://t.co/IZRWiL4s6t — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025

Πηγή: skai.gr

